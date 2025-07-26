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В России создали базу данных об устойчивости микроорганизмов к дезинфекции - РИА Новости, 26.07.2025
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05:14 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/rossija-2031558364.html
В России создали базу данных об устойчивости микроорганизмов к дезинфекции
В России создали базу данных об устойчивости микроорганизмов к дезинфекции - РИА Новости, 26.07.2025
В России создали базу данных об устойчивости микроорганизмов к дезинфекции
Ученые Роспотребнадзора создали базу данных об устойчивости микроорганизмов к средствам дезинфекции, ее применение повысит безопасность и эффективность лечения... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T05:14:00+03:00
2025-07-26T05:14:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора создали базу данных об устойчивости микроорганизмов к средствам дезинфекции, ее применение повысит безопасность и эффективность лечения пациентов в медучреждениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Специалисты Института дезинфектологии ФБУН "ФНЦГ имени Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора создали уникальную базу данных об устойчивости микроорганизмов к дезинфицирующим средствам. Созданная в электронном виде база данных позволит выбирать эффективные и актуальные средства в необходимой концентрации для проведения дезинфекции", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что база данных официально зарегистрирована, в ней представлена информация о свойствах микроорганизмов, а также сведения об объектах, с которых они выделены. "Использование разработки поможет предотвратить распространение возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и сократить количество внутрибольничных инфекций за счет высокоэффективной дезинфекции", - говорится в сообщении. База данных станет основой для создания актуализированной коллекции стандартизованных тест-штаммов, что позволит контролировать качество дезинфицирующих средств и технологий, добавили в Роспотребнадзоре. "Применение базы данных повысит безопасность и эффективность лечения пациентов в медицинских учреждениях, что особенно важно в борьбе с инфекционными заболеваниями", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20250515/rospotrebnadzor-2017014606.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В России создали базу данных об устойчивости микроорганизмов к дезинфекции

Роспотребнадзор создал базу данных об устойчивости микроорганизмов к дезинфекции

© Fotolia / spflaumЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Fotolia / spflaum
Лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ученые Роспотребнадзора создали базу данных об устойчивости микроорганизмов к средствам дезинфекции, ее применение повысит безопасность и эффективность лечения пациентов в медучреждениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Специалисты Института дезинфектологии ФБУН "ФНЦГ имени Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора создали уникальную базу данных об устойчивости микроорганизмов к дезинфицирующим средствам. Созданная в электронном виде база данных позволит выбирать эффективные и актуальные средства в необходимой концентрации для проведения дезинфекции", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве уточнили, что база данных официально зарегистрирована, в ней представлена информация о свойствах микроорганизмов, а также сведения об объектах, с которых они выделены.
"Использование разработки поможет предотвратить распространение возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и сократить количество внутрибольничных инфекций за счет высокоэффективной дезинфекции", - говорится в сообщении.
База данных станет основой для создания актуализированной коллекции стандартизованных тест-штаммов, что позволит контролировать качество дезинфицирующих средств и технологий, добавили в Роспотребнадзоре.
"Применение базы данных повысит безопасность и эффективность лечения пациентов в медицинских учреждениях, что особенно важно в борьбе с инфекционными заболеваниями", - подчеркнули в пресс-службе.
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