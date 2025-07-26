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Роспотребнадзор рассказал о пользе хлебобулочных изделий - РИА Новости, 26.07.2025
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03:02 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/rospotrebnadzor-2031553490.html
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлебобулочных изделий
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлебобулочных изделий - РИА Новости, 26.07.2025
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлебобулочных изделий
Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки могут практически полностью восполнить потребность человека в пищевых волокнах и витаминах группы В, сообщили РИА... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T03:02:00+03:00
2025-07-26T03:02:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки могут практически полностью восполнить потребность человека в пищевых волокнах и витаминах группы В, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Хлеб является основным источником углеводов, удовлетворяя почти половину суточной потребности организма, а также треть потребности в растительных белках. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки помогут практически полностью восполнить потребность в пищевых волокнах и витаминах группы В", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью, усвояемостью, а также содержанием витаминов, минералов и аминокислот. Качество хлеба зависит от рецептуры, соблюдения технологического регламента и условий хранения. "Увеличение влажности, повышение кислотности и понижение пористости ухудшают не только органолептические показатели хлеба, но также его перевариваемость и степень усвояемости полезных веществ", - пояснили в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что хлеб обычно не служит средой для развития и размножения микроорганизмов, способных вызывать пищевые отравления. Там призвали приобретать хлебобулочные изделия только в стационарных торговых точках, где обеспечены условия для хранения. При выборе товара нужно внимательно читать этикетки, которые должны содержать информацию о производителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и составе. "Кроме того, не стесняйтесь потребовать сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. А также не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250721/rospotrebnadzor-2030328667.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлебобулочных изделий

Роспотребнадзор: изделия из ржаной муки восполняют потребность в витамине B

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкГотовая хлебобулочная продукция
Готовая хлебобулочная продукция - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Готовая хлебобулочная продукция. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки могут практически полностью восполнить потребность человека в пищевых волокнах и витаминах группы В, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Хлеб является основным источником углеводов, удовлетворяя почти половину суточной потребности организма, а также треть потребности в растительных белках. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки помогут практически полностью восполнить потребность в пищевых волокнах и витаминах группы В", - рассказали в пресс-службе.
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Там уточнили, что пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью, усвояемостью, а также содержанием витаминов, минералов и аминокислот. Качество хлеба зависит от рецептуры, соблюдения технологического регламента и условий хранения.
"Увеличение влажности, повышение кислотности и понижение пористости ухудшают не только органолептические показатели хлеба, но также его перевариваемость и степень усвояемости полезных веществ", - пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что хлеб обычно не служит средой для развития и размножения микроорганизмов, способных вызывать пищевые отравления.
Там призвали приобретать хлебобулочные изделия только в стационарных торговых точках, где обеспечены условия для хранения. При выборе товара нужно внимательно читать этикетки, которые должны содержать информацию о производителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и составе.
"Кроме того, не стесняйтесь потребовать сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. А также не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре", - отметили в ведомстве.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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