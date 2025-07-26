https://ria.ru/20250726/rospotrebnadzor-2031553490.html
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлебобулочных изделий
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлебобулочных изделий - РИА Новости, 26.07.2025
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлебобулочных изделий
Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки могут практически полностью восполнить потребность человека в пищевых волокнах и витаминах группы В, сообщили РИА... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T03:02:00+03:00
2025-07-26T03:02:00+03:00
2025-07-26T03:02:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926395515_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_9f22e556f56d54141560a3d358cf0632.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки могут практически полностью восполнить потребность человека в пищевых волокнах и витаминах группы В, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Хлеб является основным источником углеводов, удовлетворяя почти половину суточной потребности организма, а также треть потребности в растительных белках. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки помогут практически полностью восполнить потребность в пищевых волокнах и витаминах группы В", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью, усвояемостью, а также содержанием витаминов, минералов и аминокислот. Качество хлеба зависит от рецептуры, соблюдения технологического регламента и условий хранения. "Увеличение влажности, повышение кислотности и понижение пористости ухудшают не только органолептические показатели хлеба, но также его перевариваемость и степень усвояемости полезных веществ", - пояснили в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что хлеб обычно не служит средой для развития и размножения микроорганизмов, способных вызывать пищевые отравления. Там призвали приобретать хлебобулочные изделия только в стационарных торговых точках, где обеспечены условия для хранения. При выборе товара нужно внимательно читать этикетки, которые должны содержать информацию о производителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и составе. "Кроме того, не стесняйтесь потребовать сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. А также не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250721/rospotrebnadzor-2030328667.html
https://ria.ru/20250720/tort-2030220760.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926395515_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_46c0533a4af1f2d0b012c597d263fede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о пользе хлебобулочных изделий
Роспотребнадзор: изделия из ржаной муки восполняют потребность в витамине B
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки могут практически полностью восполнить потребность человека в пищевых волокнах и витаминах группы В, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Хлеб является основным источником углеводов, удовлетворяя почти половину суточной потребности организма, а также треть потребности в растительных белках. Изделия из пшеничной обойной или ржаной муки помогут практически полностью восполнить потребность в пищевых волокнах и витаминах группы В", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью, усвояемостью, а также содержанием витаминов, минералов и аминокислот. Качество хлеба зависит от рецептуры, соблюдения технологического регламента и условий хранения.
"Увеличение влажности, повышение кислотности и понижение пористости ухудшают не только органолептические показатели хлеба, но также его перевариваемость и степень усвояемости полезных веществ", - пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре
добавили, что хлеб обычно не служит средой для развития и размножения микроорганизмов, способных вызывать пищевые отравления.
Там призвали приобретать хлебобулочные изделия только в стационарных торговых точках, где обеспечены условия для хранения. При выборе товара нужно внимательно читать этикетки, которые должны содержать информацию о производителе, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и составе.
"Кроме того, не стесняйтесь потребовать сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. А также не покупайте изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре", - отметили в ведомстве.