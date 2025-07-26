https://ria.ru/20250726/religiya-2031613114.html

Украина построила обвинения против УПЦ на основе российских документов

Украина построила обвинения против УПЦ на основе российских документов - РИА Новости, 26.07.2025

Украина построила обвинения против УПЦ на основе российских документов

Украинская власть обвиняет каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) на основе российских, а не украинских документов, и откровенно принуждает к... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:39:00+03:00

2025-07-26T14:39:00+03:00

2025-07-26T14:39:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украинская власть обвиняет каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) на основе российских, а не украинских документов, и откровенно принуждает к противоправной деятельности, сообщила пресс-служба УПЦ. Проанализировав полученные от государственной службы Украины по делам этнической политики и свободы совести (ГЭСС) документы в контексте их соответствия украинскому и международному законодательству, юристы УПЦ отмечают, что "основные выводы этой экспертизы обосновывались не украинскими документами, по которым осуществляют свою деятельность украинские религиозные организации, а по документам запрещенных на Украине российских церковных организаций, заимствованным из таких же запрещенных на Украине сайтов". "Наша Церковь неоднократно заявляла, что в настоящее время у нее нет никаких административных или юридических не только подчинений, но и каких-либо контактов с религиозными организациями в (России - ред.). В связи с этим требования ГЭСС возобновлять официальные контакты между УПЦ и такими запрещенными в Украине организациями... противоречат украинскому законодательству и откровенно принуждают к противоправной деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины