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Число жертв аварии на ралли во Франции увеличилось до трех - РИА Новости, 26.07.2025
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17:31 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/ralli-2031636500.html
Число жертв аварии на ралли во Франции увеличилось до трех
Число жертв аварии на ралли во Франции увеличилось до трех - РИА Новости, 26.07.2025
Число жертв аварии на ралли во Франции увеличилось до трех
Число жертв аварии во время ралли в центральной части Франции увеличилось до трех, сообщает региональное издание Montagne. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:31:00+03:00
2025-07-26T17:31:00+03:00
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франция
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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Число жертв аварии во время ралли в центральной части Франции увеличилось до трех, сообщает региональное издание Montagne. Ранее в субботу газета сообщила о двух погибших после того, как гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей. Один человек был тяжело ранен, ему требовалась срочная госпитализация. "Человек, который был в крайне тяжелом состоянии, скончался. Это был 44-летний отец семьи", - пишет газета. Отмечается, что первыми двумя жертвами трагедии стали братья 70 и 60 лет. В общей сложности в аварию вовлечены 12 человек. Двадцатидвухлетняя водитель гоночного автомобиля получила повреждения, но ее жизни, а также жизни ее штурмана, которой 51 год, ничто не угрожает. Обе женщины были доставлены в больницу. По словам прокурора, было запущено расследование по факту непредумышленного убийства. Следствию, в частности, предстоит выяснить, находились ли зрители в неположенном месте во время наезда автомобиля. Кроме того, пилоты должны будут пройти токсикологическую экспертизу, сообщает издание. Сами гонки были прекращены, зрителей попросили покинуть место соревнований.
https://rsport.ria.ru/20250506/motogonki-2015179265.html
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авто, франция
Авто, Франция
Число жертв аварии на ралли во Франции увеличилось до трех

Montagne: третий зритель ралли во Франции умер после аварии

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Число жертв аварии во время ралли в центральной части Франции увеличилось до трех, сообщает региональное издание Montagne.
Ранее в субботу газета сообщила о двух погибших после того, как гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей. Один человек был тяжело ранен, ему требовалась срочная госпитализация.
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«
"Человек, который был в крайне тяжелом состоянии, скончался. Это был 44-летний отец семьи", - пишет газета.
Отмечается, что первыми двумя жертвами трагедии стали братья 70 и 60 лет.
В общей сложности в аварию вовлечены 12 человек. Двадцатидвухлетняя водитель гоночного автомобиля получила повреждения, но ее жизни, а также жизни ее штурмана, которой 51 год, ничто не угрожает. Обе женщины были доставлены в больницу.
По словам прокурора, было запущено расследование по факту непредумышленного убийства. Следствию, в частности, предстоит выяснить, находились ли зрители в неположенном месте во время наезда автомобиля. Кроме того, пилоты должны будут пройти токсикологическую экспертизу, сообщает издание.
Сами гонки были прекращены, зрителей попросили покинуть место соревнований.
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