https://ria.ru/20250726/ralli-2031636500.html

Число жертв аварии на ралли во Франции увеличилось до трех

Число жертв аварии на ралли во Франции увеличилось до трех - РИА Новости, 26.07.2025

Число жертв аварии на ралли во Франции увеличилось до трех

Число жертв аварии во время ралли в центральной части Франции увеличилось до трех, сообщает региональное издание Montagne. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:31:00+03:00

2025-07-26T17:31:00+03:00

2025-07-26T17:31:00+03:00

авто

франция

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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Число жертв аварии во время ралли в центральной части Франции увеличилось до трех, сообщает региональное издание Montagne. Ранее в субботу газета сообщила о двух погибших после того, как гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей. Один человек был тяжело ранен, ему требовалась срочная госпитализация. "Человек, который был в крайне тяжелом состоянии, скончался. Это был 44-летний отец семьи", - пишет газета. Отмечается, что первыми двумя жертвами трагедии стали братья 70 и 60 лет. В общей сложности в аварию вовлечены 12 человек. Двадцатидвухлетняя водитель гоночного автомобиля получила повреждения, но ее жизни, а также жизни ее штурмана, которой 51 год, ничто не угрожает. Обе женщины были доставлены в больницу. По словам прокурора, было запущено расследование по факту непредумышленного убийства. Следствию, в частности, предстоит выяснить, находились ли зрители в неположенном месте во время наезда автомобиля. Кроме того, пилоты должны будут пройти токсикологическую экспертизу, сообщает издание. Сами гонки были прекращены, зрителей попросили покинуть место соревнований.

https://rsport.ria.ru/20250506/motogonki-2015179265.html

https://rsport.ria.ru/20250612/doretto-2022434579.html

франция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, франция