https://ria.ru/20250726/puteshestviya-2031387770.html

На Ближний Восток — за экзотикой. В Саудовскую Аравию полетят прямые рейсы

На Ближний Восток — за экзотикой. В Саудовскую Аравию полетят прямые рейсы - РИА Новости, 26.07.2025

На Ближний Восток — за экзотикой. В Саудовскую Аравию полетят прямые рейсы

Туроператоры начали предлагать туры в Саудовскую Аравию с прямыми перелетами. С 1 августа из Москвы в столицу королевства начнет выполнять рейсы авиакомпания... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T08:00:00+03:00

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туризм

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МОСКВА, 26 июля — РИА Новости, Мария Селиванова. Туроператоры начали предлагать туры в Саудовскую Аравию с прямыми перелетами. С 1 августа из Москвы в столицу королевства начнет выполнять рейсы авиакомпания Flynas. Почему россияне выбирают пока еще малоизвестное направление, какие курорты становятся популярными и сколько стоит отдых — в материале РИА Новости.Экзотика становится ближеСаудовская Аравия по-прежнему считается экзотической для российских туристов. В то же время власти королевства активно развивают туризм: строят курорты, отели, глэмпинги и аэропорты, налаживают авиасообщение.До 2019-го здесь принимали исключительно паломников. Теперь поток путешественников стремительно растет. В прошлом году Саудовскую Аравию посетили около 116 миллионов человек — на шесть процентов больше, чем в 2023-м, сообщили РИА Новости в управлении по туризму со ссылкой на Министерство туризма страны.Спрос на поездки из России за год удвоился, отмечают в АТОР. Прямые рейсы, по мнению специалистов, сделают направление еще более привлекательным.Прямые рейсы — с августаАвиасообщение между Россией и Саудовской Аравией стартует 1 августа. Лоукостер Flynas будет выполнять рейсы в Эр-Рияд из Внуково трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Цена билета — от 16 тысяч рублей в одну сторону. Время в пути — пять часов сорок минут."Перелет туда и обратно в среднем стоит от 32 тысяч рублей. Итоговая цена зависит от сезона", — рассказала Екатерина Долгих, руководитель маркетинга авиационного направления сервиса "Туту".С октября запланированы рейсы авиакомпании Saudia из Эр-Рияда в Шереметьево, уточнили в АТОР.Туроператоры уже предлагают турпакеты с прямым перелетом. "Хотя программа начинается в августе, оптимальное время для поездки — с ноября по апрель. Летом в стране очень жарко", — поясняет Андрей Подколзин, руководитель пресс-службы ITM group. По его словам, сейчас важно оценить интерес к новому маршруту.Поездки в королевство также привлекают деловых туристов, паломников и искушенных путешественников, интересующихся новыми маршрутами. "Сегодня здесь можно наблюдать, как закрытое государство постепенно становится более открытым", — добавляет Екатерина Долгих. Подобные перемены ранее происходили, например, в ОАЭ.Популярный Эр-Рияд"Эр-Рияд — самое востребованное направление. Туда едут как по делам, так и на многочисленные культурные и деловые мероприятия", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".Пользуются спросом обзорные экскурсии по городу, посещение рынков, старинного форта и исторического района Эд-Диръия. Он расположен на окраине Эр-Рияда и был первой столицей саудитов. В 2010-м район включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.Среди значимых событий — Всемирный чемпионат по киберспорту, проходящий в Эр-Рияде в июле и августе, отметила PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.Туристы посещают подвесной мост Sky Bridge, с которого с высоты 300 метров открывается панорама города. В программу входит и осмотр Исторического центра имени Абдул-Азиза с мечетью Аль-Мади и дворцом Мурабба. Сейчас в здании действует музей, где представлены интерьеры, одежда и другие предметы. В Королевских конюшнях можно увидеть арабских скакунов, а историю Эр-Рияда можно изучить в крепости Масмак.Культура и пляжиМногие туристы совмещают экскурсии с отдыхом на побережье, рассказывает Татьяна Цабель, руководитель отдела Ближнего Востока туроператора "Пакс"."Цена недельного тура с прямым перелетом начинается от тысячи долларов на двоих при размещении в отеле "три звезды", — уточняет она.Поездки в Аль-Улу, один из древнейших городов полуострова, где сохранились памятники набатейской эпохи, и на побережье Красного моря обойдутся дороже. Стоимость путевки — от 300 тысяч рублей на одного. В сезон, начиная с октября, цены вырастут.Добраться до побережья Красного моря скоро станет проще: как сообщили в АТОР, в международный аэропорт Red Sea, построенный для одноименного курорта, начнут прибывать дальнемагистральные рейсы. Здесь сосредоточены отели высокого уровня.Еще один курортный центр — Джидда, экономическая столица страны. На побережье Красного моря находится Старый город, Эль-Балад, включенный в список ЮНЕСКО. Особенность района — дома из кораллового камня, возраст которых достигает 500 лет.Некоторые туроператоры предлагают комбинированные маршруты, включая Саудовскую Аравию и Бахрейн или Катар, добавляет Андрей Подколзин.Визовый режимГражданам России требуется виза. Она стоит 143 доллара, действует в течение года и позволяет многократный въезд. "Оформить визу можно онлайн — подтверждение обычно приходит в течение суток. Однако оплату принимают только с карт иностранных банков. Альтернатива — помощь туроператора", — поясняет Дарья Домостроева.Иногда турфирмы включают стоимость визы в цену пакета, добавляет Татьяна Цабель.Также ее можно получить по прилете. Виза годовая и стоит 128 долларов.Правила пребыванияСаудовская Аравия — мусульманская страна, поэтому туристам следует учитывать местные нормы.Одежда должна быть закрытой (плечи и колени оголять нельзя). Платок обязателен лишь при посещении мечетей или музеев. В религиозных городах — например, в Медине — рекомендуется надевать абайю. Въезд в Мекку разрешен только мусульманам.Алкоголь полностью запрещен: его нельзя ни ввозить, ни употреблять. Также нежелательно курить в общественных местах.Пляжи с полноценной инфраструктурой встречаются нечасто. Загорать в купальнике можно лишь на территории отелей или в закрытых клубах.

https://ria.ru/20250717/puteshestviya-2029534561.html

эр-рияд (город)

саудовская аравия

джидда

красное море

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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