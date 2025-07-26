На Ближний Восток — за экзотикой. В Саудовскую Аравию полетят прямые рейсы
"Туту": перелет в Саудовскую Аравию теперь стоит от 32 тысяч рублей в оба конца
© Getty Images / xavierarnauТуристы в Саудовской Аравии
© Getty Images / xavierarnau
Туристы в Саудовской Аравии
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МОСКВА, 26 июля — РИА Новости, Мария Селиванова. Туроператоры начали предлагать туры в Саудовскую Аравию с прямыми перелетами. С 1 августа из Москвы в столицу королевства начнет выполнять рейсы авиакомпания Flynas. Почему россияне выбирают пока еще малоизвестное направление, какие курорты становятся популярными и сколько стоит отдых — в материале РИА Новости.
Экзотика становится ближе
Саудовская Аравия по-прежнему считается экзотической для российских туристов. В то же время власти королевства активно развивают туризм: строят курорты, отели, глэмпинги и аэропорты, налаживают авиасообщение.
© Getty Images / xavierarnauТуристы во время отдыха в Саудовской Аравии
© Getty Images / xavierarnau
Туристы во время отдыха в Саудовской Аравии
До 2019-го здесь принимали исключительно паломников. Теперь поток путешественников стремительно растет. В прошлом году Саудовскую Аравию посетили около 116 миллионов человек — на шесть процентов больше, чем в 2023-м, сообщили РИА Новости в управлении по туризму со ссылкой на Министерство туризма страны.
Спрос на поездки из России за год удвоился, отмечают в АТОР. Прямые рейсы, по мнению специалистов, сделают направление еще более привлекательным.
Прямые рейсы — с августа
Авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией стартует 1 августа. Лоукостер Flynas будет выполнять рейсы в Эр-Рияд из Внуково трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Цена билета — от 16 тысяч рублей в одну сторону. Время в пути — пять часов сорок минут.
© Getty Images / xavierarnauМужчина в национальной одежде
© Getty Images / xavierarnau
Мужчина в национальной одежде
"Перелет туда и обратно в среднем стоит от 32 тысяч рублей. Итоговая цена зависит от сезона", — рассказала Екатерина Долгих, руководитель маркетинга авиационного направления сервиса "Туту".
С октября запланированы рейсы авиакомпании Saudia из Эр-Рияда в Шереметьево, уточнили в АТОР.
© Getty Images / PixelCatchersРынок в Саудовской Аравии
© Getty Images / PixelCatchers
Рынок в Саудовской Аравии
Туроператоры уже предлагают турпакеты с прямым перелетом. "Хотя программа начинается в августе, оптимальное время для поездки — с ноября по апрель. Летом в стране очень жарко", — поясняет Андрей Подколзин, руководитель пресс-службы ITM group. По его словам, сейчас важно оценить интерес к новому маршруту.
© Getty Images / TempuraЖенщина в абайе
© Getty Images / Tempura
Женщина в абайе
Поездки в королевство также привлекают деловых туристов, паломников и искушенных путешественников, интересующихся новыми маршрутами. "Сегодня здесь можно наблюдать, как закрытое государство постепенно становится более открытым", — добавляет Екатерина Долгих. Подобные перемены ранее происходили, например, в ОАЭ.
Популярный Эр-Рияд
"Эр-Рияд — самое востребованное направление. Туда едут как по делам, так и на многочисленные культурные и деловые мероприятия", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".
Прохожие на улице в Эр-Рияде
Пользуются спросом обзорные экскурсии по городу, посещение рынков, старинного форта и исторического района Эд-Диръия. Он расположен на окраине Эр-Рияда и был первой столицей саудитов. В 2010-м район включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© Getty Images / Rabi Karim Photography
Уличная еда в Саудовской Аравии
Уличная еда в Саудовской Аравии
© Getty Images / Rabi Karim Photography
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© Getty Images / corradobarattaphotosРынок
Рынок
© Getty Images / corradobarattaphotos
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© Getty Images / aroundtheworld.photography
Финики
Финики
© Getty Images / aroundtheworld.photography
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© Getty Images / Tuul & Bruno MorandiКоты в Мекке
Коты в Мекке
© Getty Images / Tuul & Bruno Morandi
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© Getty Images / nmessanaДревний город Хегра в Саудовской Аравии
Древний город Хегра в Саудовской Аравии
© Getty Images / nmessana
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Уличная еда в Саудовской Аравии
© Getty Images / Rabi Karim Photography
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Рынок
© Getty Images / corradobarattaphotos
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Финики
© Getty Images / aroundtheworld.photography
3 из 5
Коты в Мекке
© Getty Images / Tuul & Bruno Morandi
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Древний город Хегра в Саудовской Аравии
© Getty Images / nmessana
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Среди значимых событий — Всемирный чемпионат по киберспорту, проходящий в Эр-Рияде в июле и августе, отметила PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.
© Getty Images / xavierarnauЭр-Рияд
Эр-Рияд
© Getty Images / xavierarnau
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© Getty Images / Didier MartiЭр-Рияд
Эр-Рияд
© Getty Images / Didier Marti
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Эр-Рияд
© Getty Images / xavierarnau
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Эр-Рияд
© Getty Images / Didier Marti
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Туристы посещают подвесной мост Sky Bridge, с которого с высоты 300 метров открывается панорама города. В программу входит и осмотр Исторического центра имени Абдул-Азиза с мечетью Аль-Мади и дворцом Мурабба. Сейчас в здании действует музей, где представлены интерьеры, одежда и другие предметы. В Королевских конюшнях можно увидеть арабских скакунов, а историю Эр-Рияда можно изучить в крепости Масмак.
Культура и пляжи
Многие туристы совмещают экскурсии с отдыхом на побережье, рассказывает Татьяна Цабель, руководитель отдела Ближнего Востока туроператора "Пакс".
© Getty Images / xavierarnauОтдых на Красном море в Саудовской Аравии
© Getty Images / xavierarnau
Отдых на Красном море в Саудовской Аравии
"Цена недельного тура с прямым перелетом начинается от тысячи долларов на двоих при размещении в отеле "три звезды", — уточняет она.
© Getty Images / Tuul & Bruno MorandiСтарый город Аль-Ула
Старый город Аль-Ула
© Getty Images / Tuul & Bruno Morandi
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© Getty Images / Didier MartiСтарый город Аль-Ула
Старый город Аль-Ула
© Getty Images / Didier Marti
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк
Керамические изделия в гончарной мастерской в городе Эль-Хаса в Саудовской Аравии
Керамические изделия в гончарной мастерской в городе Эль-Хаса в Саудовской Аравии
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© Getty Images / Westend61Старый город Аль-Ула
Старый город Аль-Ула
© Getty Images / Westend61
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк
Продавец на рынке в городе Эль-Хаса в Саудовской Аравии
Продавец на рынке в городе Эль-Хаса в Саудовской Аравии
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Старый город Аль-Ула
© Getty Images / Tuul & Bruno Morandi
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Старый город Аль-Ула
© Getty Images / Didier Marti
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Керамические изделия в гончарной мастерской в городе Эль-Хаса в Саудовской Аравии
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Старый город Аль-Ула
© Getty Images / Westend61
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Продавец на рынке в городе Эль-Хаса в Саудовской Аравии
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Поездки в Аль-Улу, один из древнейших городов полуострова, где сохранились памятники набатейской эпохи, и на побережье Красного моря обойдутся дороже. Стоимость путевки — от 300 тысяч рублей на одного. В сезон, начиная с октября, цены вырастут.
© Getty Images / JohnnyGreigОтель в Саудовской Аравии
© Getty Images / JohnnyGreig
Отель в Саудовской Аравии
Добраться до побережья Красного моря скоро станет проще: как сообщили в АТОР, в международный аэропорт Red Sea, построенный для одноименного курорта, начнут прибывать дальнемагистральные рейсы. Здесь сосредоточены отели высокого уровня.
© Getty Images / FriziПляж в Джидде
© Getty Images / Frizi
Пляж в Джидде
Еще один курортный центр — Джидда, экономическая столица страны. На побережье Красного моря находится Старый город, Эль-Балад, включенный в список ЮНЕСКО. Особенность района — дома из кораллового камня, возраст которых достигает 500 лет.
© Getty Images / Ayman ZaidДжидда
Джидда
© Getty Images / Ayman Zaid
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© Getty Images / Mona ZubairВид города Джидда
Вид города Джидда
© Getty Images / Mona Zubair
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© Getty Images / Noppawat Tom CharoensinphonУлица в Джидде
Улица в Джидде
© Getty Images / Noppawat Tom Charoensinphon
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Джидда
© Getty Images / Ayman Zaid
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Вид города Джидда
© Getty Images / Mona Zubair
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Улица в Джидде
© Getty Images / Noppawat Tom Charoensinphon
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Некоторые туроператоры предлагают комбинированные маршруты, включая Саудовскую Аравию и Бахрейн или Катар, добавляет Андрей Подколзин.
Визовый режим
Гражданам России требуется виза. Она стоит 143 доллара, действует в течение года и позволяет многократный въезд. "Оформить визу можно онлайн — подтверждение обычно приходит в течение суток. Однако оплату принимают только с карт иностранных банков. Альтернатива — помощь туроператора", — поясняет Дарья Домостроева.
© Getty Images / JohnnyGreigЖенщины в абайе
Женщины в абайе
© Getty Images / JohnnyGreig
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© Getty Images / Black SparkМедина, Саудовская Аравия
Медина, Саудовская Аравия
© Getty Images / Black Spark
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© Getty Images / Paul BirisДревний город Хегра в Саудовской Аравии
Древний город Хегра в Саудовской Аравии
© Getty Images / Paul Biris
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Женщины в абайе
© Getty Images / JohnnyGreig
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Медина, Саудовская Аравия
© Getty Images / Black Spark
2 из 3
Древний город Хегра в Саудовской Аравии
© Getty Images / Paul Biris
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Иногда турфирмы включают стоимость визы в цену пакета, добавляет Татьяна Цабель.
Также ее можно получить по прилете. Виза годовая и стоит 128 долларов.
Правила пребывания
Саудовская Аравия — мусульманская страна, поэтому туристам следует учитывать местные нормы.
© Getty Images / PixelCatchersРынок в Саудовской Аравии
© Getty Images / PixelCatchers
Рынок в Саудовской Аравии
Одежда должна быть закрытой (плечи и колени оголять нельзя). Платок обязателен лишь при посещении мечетей или музеев. В религиозных городах — например, в Медине — рекомендуется надевать абайю. Въезд в Мекку разрешен только мусульманам.
© Getty Images / oonalТрадиционная арабская одежда
© Getty Images / oonal
Традиционная арабская одежда
Алкоголь полностью запрещен: его нельзя ни ввозить, ни употреблять. Также нежелательно курить в общественных местах.
Пляжи с полноценной инфраструктурой встречаются нечасто. Загорать в купальнике можно лишь на территории отелей или в закрытых клубах.