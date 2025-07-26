https://ria.ru/20250726/preduprezhdenie-2031588634.html

"Мы ему сообщили". Сикорский вынес Зеленскому жесткое предупреждение

"Мы ему сообщили". Сикорский вынес Зеленскому жесткое предупреждение - РИА Новости, 26.07.2025

"Мы ему сообщили". Сикорский вынес Зеленскому жесткое предупреждение

Глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал, чтобы Владимир Зеленский не прекращал антикоррупционную деятельность в своей стране, передает аккаунт польского... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T11:36:00+03:00

2025-07-26T11:36:00+03:00

2025-07-26T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал, чтобы Владимир Зеленский не прекращал антикоррупционную деятельность в своей стране, передает аккаунт польского ведомства в соцсети X."Мы сообщили Зеленскому, что худшее, что он может сейчас сделать, — это отказаться от борьбы с коррупцией", — говорится в публикации.Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходят акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.На фоне массовых протестов по всей Украине Зеленский в четверг внес в Верховную раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал якобы укрепить независимость этих органов. В новом законопроекте Зеленский, в частности, предусмотрел проверку на детекторе лжи для сотрудников, у которых есть родственники в России.Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ.

https://ria.ru/20250726/reuters-2031581736.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, радослав сикорский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, мид польши