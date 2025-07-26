https://ria.ru/20250726/pravitelstvo-2031613306.html

Правительство профинансирует программу повышения квалификации

Правительство профинансирует программу повышения квалификации - РИА Новости, 26.07.2025

Правительство профинансирует программу повышения квалификации

Правительство РФ направит 220 миллионов рублей на разработку программы повышения квалификации для руководителей образовательных организаций, сообщили в... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:41:00+03:00

2025-07-26T14:41:00+03:00

2025-07-26T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит 220 миллионов рублей на разработку программы повышения квалификации для руководителей образовательных организаций, сообщили в пресс-службе кабмина. "По поручению президента правительство профинансирует разработку программы повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей детских садов, школ, а также организаций дополнительного образования и их структурных подразделений. Распоряжение о выделении на эти цели 220 миллионов рублей подписано", - сообщили в кабмине. Новая программа будет содержать единый подход к обмену опытом, распространению новейших практик, а также повышению компетенции руководителей образовательных учреждений. Оператором программы определен Фонд гуманитарных проектов. "Первые мероприятия по апробации содержания программы повышения квалификации планируется провести уже в 2025 году", - отметили в кабмине.

https://ria.ru/20250721/efimov-2030318286.html

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