https://ria.ru/20250726/pozhary-2031673252.html

Греция попросила у Евросоюза шесть самолетов для тушения пожаров

Греция попросила у Евросоюза шесть самолетов для тушения пожаров - РИА Новости, 27.07.2025

Греция попросила у Евросоюза шесть самолетов для тушения пожаров

Греция просит у Евросоюза шесть пожарных самолетов для борьбы с природными пожарами, охватившими несколько регионов страны, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-26T23:16:00+03:00

2025-07-26T23:16:00+03:00

2025-07-27T10:18:00+03:00

в мире

греция

евросоюз

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Греция просит у Евросоюза шесть пожарных самолетов для борьбы с природными пожарами, охватившими несколько регионов страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарную службу. "Греция в субботу запросила помощь ЕС в борьбе с природными пожарами, которые возникли в разных регионах страны на фоне длительного периода сильной жары - температура поднимается выше 45 градусов, а сильные порывы ветра раздувают пламя... Греция... попросила шесть пожарных самолетов, чтобы поддержать усилия по сдерживанию огня", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя службы. Для помощи в тушении пожаров 16 июля в Грецию прибыло подразделение чешских пожарных, состоящее из 22 человек. В Греции пожароопасным считается период с 1 мая по 31 октября. Согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах, с начала 2025 года в Греции произошло девять крупных лесных пожаров площадью почти 7,5 тысячи гектаров. В 2024 году в стране произошло 86 пожаров площадью почти 42 тысячи гектаров, в 2023 году — 56 пожаров площадью около 175 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20250702/pozhar-2026817305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, греция, евросоюз