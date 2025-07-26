Греция попросила у Евросоюза шесть самолетов для тушения пожаров
AFP: Греция попросила у ЕС 6 пожарных самолетов для борьбы с природными пожарами
© AP Photo / Yorgos KarahalisЛиквидация пожара в Афинах. 26 июля 2025
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Ликвидация пожара в Афинах. 26 июля 2025
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Греция просит у Евросоюза шесть пожарных самолетов для борьбы с природными пожарами, охватившими несколько регионов страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарную службу.
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"Греция в субботу запросила помощь ЕС в борьбе с природными пожарами, которые возникли в разных регионах страны на фоне длительного периода сильной жары - температура поднимается выше 45 градусов, а сильные порывы ветра раздувают пламя... Греция... попросила шесть пожарных самолетов, чтобы поддержать усилия по сдерживанию огня", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя службы.
Для помощи в тушении пожаров 16 июля в Грецию прибыло подразделение чешских пожарных, состоящее из 22 человек.
В Греции пожароопасным считается период с 1 мая по 31 октября. Согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах, с начала 2025 года в Греции произошло девять крупных лесных пожаров площадью почти 7,5 тысячи гектаров. В 2024 году в стране произошло 86 пожаров площадью почти 42 тысячи гектаров, в 2023 году — 56 пожаров площадью около 175 тысяч гектаров.
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