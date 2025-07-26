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Греция попросила у Евросоюза шесть самолетов для тушения пожаров - РИА Новости, 27.07.2025
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23:16 26.07.2025 (обновлено: 10:18 27.07.2025)
https://ria.ru/20250726/pozhary-2031673252.html
Греция попросила у Евросоюза шесть самолетов для тушения пожаров
Греция попросила у Евросоюза шесть самолетов для тушения пожаров - РИА Новости, 27.07.2025
Греция попросила у Евросоюза шесть самолетов для тушения пожаров
Греция просит у Евросоюза шесть пожарных самолетов для борьбы с природными пожарами, охватившими несколько регионов страны, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-26T23:16:00+03:00
2025-07-27T10:18:00+03:00
в мире
греция
евросоюз
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Греция просит у Евросоюза шесть пожарных самолетов для борьбы с природными пожарами, охватившими несколько регионов страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарную службу. "Греция в субботу запросила помощь ЕС в борьбе с природными пожарами, которые возникли в разных регионах страны на фоне длительного периода сильной жары - температура поднимается выше 45 градусов, а сильные порывы ветра раздувают пламя... Греция... попросила шесть пожарных самолетов, чтобы поддержать усилия по сдерживанию огня", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя службы. Для помощи в тушении пожаров 16 июля в Грецию прибыло подразделение чешских пожарных, состоящее из 22 человек. В Греции пожароопасным считается период с 1 мая по 31 октября. Согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах, с начала 2025 года в Греции произошло девять крупных лесных пожаров площадью почти 7,5 тысячи гектаров. В 2024 году в стране произошло 86 пожаров площадью почти 42 тысячи гектаров, в 2023 году — 56 пожаров площадью около 175 тысяч гектаров.
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в мире, греция, евросоюз
В мире, Греция, Евросоюз
Греция попросила у Евросоюза шесть самолетов для тушения пожаров

AFP: Греция попросила у ЕС 6 пожарных самолетов для борьбы с природными пожарами

© AP Photo / Yorgos KarahalisЛиквидация пожара в Афинах. 26 июля 2025
Ликвидация пожара в Афинах. 26 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Ликвидация пожара в Афинах. 26 июля 2025
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Греция просит у Евросоюза шесть пожарных самолетов для борьбы с природными пожарами, охватившими несколько регионов страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарную службу.
«
"Греция в субботу запросила помощь ЕС в борьбе с природными пожарами, которые возникли в разных регионах страны на фоне длительного периода сильной жары - температура поднимается выше 45 градусов, а сильные порывы ветра раздувают пламя... Греция... попросила шесть пожарных самолетов, чтобы поддержать усилия по сдерживанию огня", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на представителя службы.
Для помощи в тушении пожаров 16 июля в Грецию прибыло подразделение чешских пожарных, состоящее из 22 человек.
В Греции пожароопасным считается период с 1 мая по 31 октября. Согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах, с начала 2025 года в Греции произошло девять крупных лесных пожаров площадью почти 7,5 тысячи гектаров. В 2024 году в стране произошло 86 пожаров площадью почти 42 тысячи гектаров, в 2023 году — 56 пожаров площадью около 175 тысяч гектаров.
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