В Армении загорелся старейший заповедник "Хосровский лес"
В старейшем в Армении заповеднике "Хосровский лес" начался пожар на 3 гектарах
Пожар в Хосровском заповеднике в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 26 июл - РИА Новости. Пожар начался в старейшем в Армении заповеднике "Хосровский лес", на данный момент горит три гектара покрытой травой территории, сообщает спасательная служба МВД страны.
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"Двадцать шестого июля в 14.20 (13.20 мск) оперативная группа, дежурившая в государственном заповеднике "Хосровский лес", заметила возгорание. На место выехали четыре пожарных команды и 12 оперативных групп из подразделений спасательной службы МВД. Всего задействовано 68 спасателей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что к ликвидации огня привлечены также силы полиции, сотрудники заповедника, экопатрульной службы, партнерских структур и местные жители. Задействован вертолет минобороны.
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"Пожар был локализован в 19.04 (18.04). Пожарные-спасатели продолжают тушение пожара на покрытой травой территории площадью три гектара. Спасатели предотвратили распространение огня на труднопроходимые участки. Работой по пожаротушению руководит на месте директор спасательной службы Камо Цуцулян", - говорится в сообщении.
Хосровский лес появился в IV веке нашей эры благодаря армянскому царю Хосрову III Аршакиду. В 1958 году на этом месте был создан государственный заповедник площадью более 29 тысяч гектаров. Он богат флорой и фауной, здесь произрастает около 1,8 тысячи видов растений, из них 24 - эндемики (виды растений и животных, свойственные относительно небольшой территории), а 80 входят в Красную книгу Армении. В лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, муфлоны, безоаровые козлы, медведи, а также кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы и дикие голуби.
В расположенном в Араратской области Армении заповеднике и на прилегающих к нему территориях периодически происходят возгорания. В частности, крупный пожар вспыхнул в августе 2017 года. Тогда огнем были охвачены сотни гектаров, правительство Армении направило запрос о помощи российской стороне. Благодаря работе Ил-76 МЧС РФ заповедник был спасен. За время работы российских летчиков на очаги возгораний было сброшено более 700 тонн воды.