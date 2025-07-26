Эксперт оценил намерение Киева открыть посольства в Латинской Америке
Ларреа: открытие новых посольств в Латинской Америке оскорбляет Эквадор
Флаг Эквадора. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июл - РИА Новости. Киев, намереваясь открыть новые посольства в странах Латинской Америки, пытается использовать дипломатические отношения как средство поставки наемников, такие действия Украины оскорбляют достоинство Эквадора, сообщил РИА Новости писатель, эксперт в области экономической политики, экс-глава национальной федерации журналистов Эквадора и экс-кандидат в президенты Марсело Ларреа.
По его словам, политика Эквадора с момента его образования как республики в 1830 году была направлена на содействие позитивным дипломатическим отношениям, основанным на справедливости, равенстве, взаимном благе, уважении к самоопределению наций, на укреплении Южной Америки как региона мира и на мирном разрешении конфликтов. Эквадор начал отношения с Советским Союзом, куда входили Россия и Украина, в соответствии с этими принципами, отметил он.
"Решение правительства (Владимира) Зеленского открыть новые посольства в нескольких странах, включая Эквадор, не преследует ни одну из этих целей, а скорее направлено на создание своего рода центра вербовки наёмников для решения проблемы потерь тысяч солдат в ходе войны, которую (Украина) ведёт на Донбассе и в Луганске с 2014 года, проблемы, усугубившейся с началом открытого конфликта с Россией в 2022 году", - сказал Ларреа.
"Подлежит осуждению то, что правительство Зеленского пытается использовать дипломатические отношения как средство поставки наёмников на фронт, откуда, к тому же, вероятность возвращения живыми ничтожно мала, если не равна нулю. Более того, эти наёмники не могут даже пользоваться защитой международного гуманитарного права, как это определено Женевской конвенцией", - добавил эксперт.
По словам Ларреа, Эквадор не имеет никакого отношения к продолжающемуся конфликту на Украине, где мировые державы, такие как Великобритания и США, противостоящие России, определяют свои разногласия. Стране следует вести политику абсолютного нейтралитета, любая другая позиция лишь принесет серьёзные потери, добавил он. Ведь и США, и Россия являются двумя важнейшими рынками и торговыми партнёрами страны, подчеркнул эксперт.
"Попытка использовать Эквадор в качестве источника поставок для новых жертв войны в обмен на денежные суммы является оскорблением достоинства Эквадора. Открытие посольства для достижения этой неприемлемой цели никоим образом не выражает стремления к построению взаимовыгодных отношений между Украиной и Эквадором", - сказал Ларреа.