Молдавская полиция препятствует проведению митинга оппозиции, заявил Додон
Додон: молдавская полиция препятствует участию граждан в митинге оппозиции
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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Полиция Молдавии препятствует участию граждан в митинге оппозиционных партий, который запланирован в центре Кишинева, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. В субботу лидеры нового блока решили провести митинг в центе Кишинева, чтобы обсудить со своими сторонниками дальнейшие действия.
"Полиция организовала фильтры на всех дорогах, ведущих в Кишинев, проводит проверки и препятствует передвижению автобусов и автомобилей, на которых граждане едут на сегодняшний митинг оппозиции в центре столицы. Власть партии "Действие и солидарность" боится любых массовых акций, боится голоса народа, применяет диктаторские методы и демонстрирует сильный страх на исходе своего мандата", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он заявил, никто не может лишить граждан их права на выражение мнения. По его словам, те, кто вновь выбрал "путь запугивания, блокировок и давления, виновны в этих антиконституционных действиях".
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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