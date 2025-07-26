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Молдавская полиция препятствует проведению митинга оппозиции, заявил Додон - РИА Новости, 26.07.2025
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10:31 26.07.2025 (обновлено: 11:26 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/politsija-2031581280.html
Молдавская полиция препятствует проведению митинга оппозиции, заявил Додон
Молдавская полиция препятствует проведению митинга оппозиции, заявил Додон - РИА Новости, 26.07.2025
Молдавская полиция препятствует проведению митинга оппозиции, заявил Додон
Полиция Молдавии препятствует участию граждан в митинге оппозиционных партий, который запланирован в центре Кишинева, заявил экс-президент, лидер Соцпартии... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:31:00+03:00
2025-07-26T11:26:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Полиция Молдавии препятствует участию граждан в митинге оппозиционных партий, который запланирован в центре Кишинева, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. В субботу лидеры нового блока решили провести митинг в центе Кишинева, чтобы обсудить со своими сторонниками дальнейшие действия. "Полиция организовала фильтры на всех дорогах, ведущих в Кишинев, проводит проверки и препятствует передвижению автобусов и автомобилей, на которых граждане едут на сегодняшний митинг оппозиции в центре столицы. Власть партии "Действие и солидарность" боится любых массовых акций, боится голоса народа, применяет диктаторские методы и демонстрирует сильный страх на исходе своего мандата", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он заявил, никто не может лишить граждан их права на выражение мнения. По его словам, те, кто вновь выбрал "путь запугивания, блокировок и давления, виновны в этих антиконституционных действиях". Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250725/pridnestrove-2031322319.html
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Митинг оппозиционных партий в Молдавии
Полиция Молдавии препятствует участию граждан в митинге оппозиционных партий, который запланирован в центре Кишинева, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Митинг проводят партии, объединившиеся для участия на выборах в парламент - партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Соцпартия Додона, Партия коммунистов экс-президента Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Влах. По словам Додона, власти проводят проверки на дорогах, препятствуя передвижению автобусов и автомобилей. Несмотря на это, на митинг прибывает все больше людей.
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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, игорь додон, василий тарлев, владимир воронин, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Игорь Додон, Василий Тарлев, Владимир Воронин, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Молдавская полиция препятствует проведению митинга оппозиции, заявил Додон

Додон: молдавская полиция препятствует участию граждан в митинге оппозиции

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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Полиция Молдавии препятствует участию граждан в митинге оппозиционных партий, который запланирован в центре Кишинева, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. В субботу лидеры нового блока решили провести митинг в центе Кишинева, чтобы обсудить со своими сторонниками дальнейшие действия.
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"Полиция организовала фильтры на всех дорогах, ведущих в Кишинев, проводит проверки и препятствует передвижению автобусов и автомобилей, на которых граждане едут на сегодняшний митинг оппозиции в центре столицы. Власть партии "Действие и солидарность" боится любых массовых акций, боится голоса народа, применяет диктаторские методы и демонстрирует сильный страх на исходе своего мандата", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он заявил, никто не может лишить граждан их права на выражение мнения. По его словам, те, кто вновь выбрал "путь запугивания, блокировок и давления, виновны в этих антиконституционных действиях".
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреКишиневМолдавияГагаузияИгорь ДодонВасилий ТарлевВладимир ВоронинSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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