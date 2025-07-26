Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде предложили назвать сквер в честь Жириновского - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 26.07.2025 (обновлено: 10:12 27.07.2025)
https://ria.ru/20250726/politika-2031670194.html
В Нижнем Новгороде предложили назвать сквер в честь Жириновского
В Нижнем Новгороде предложили назвать сквер в честь Жириновского - РИА Новости, 27.07.2025
В Нижнем Новгороде предложили назвать сквер в честь Жириновского
Депутат законодательного собрания Нижегородской области Антон Ананьин предложил присвоить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского скверу в Нижнем Новгороде и РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-26T22:42:00+03:00
2025-07-27T10:12:00+03:00
нижегородская область
нижний новгород
россия
владимир жириновский
владимир путин
вячеслав володин
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782062229_0:194:3200:1994_1920x0_80_0_0_e38a4a013d6505015655bd228011bf69.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Нижегородской области Антон Ананьин предложил присвоить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского скверу в Нижнем Новгороде и установить в нем памятник политику. "Написал письмо губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину с предложением об увековечивании памяти В.В. Жириновского в нашем регионе", - сообщил Ананьин в своем Telegram-канале. Член фракции ЛДПР регионального парламента опубликовал скан официального письма главе региона, в котором просит поддержать его инициативу. "Предлагается присвоить имя Владимира Жириновского безымянному скверу, расположенному вдоль проспекта Гагарина от дома №104 до дома №118. В качестве места для размещения памятника В.В. Жириновскому предлагается пространство сквера от дома №108 до дома № 110 напротив улицы Вологдина", - говорится в тесте письма. Подчеркивается, что строительство памятника и благоустройство прилегающей к нему территории будет произведено за счет частных вложений. Ананьин попросил губернатора "оказать содействие в ускорении разрешительных процедур", чтобы открыть памятник в апреле 2026 года – ко дню рождения Жириновского. Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20250625/prognoz-2025411986.html
нижегородская область
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782062229_492:111:3075:2048_1920x0_80_0_0_315eb0077008533c43edb9b1d4906eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, нижний новгород, россия, владимир жириновский, владимир путин, вячеслав володин, лдпр, госдума рф, политика
Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Вячеслав Володин, ЛДПР, Госдума РФ, Политика
В Нижнем Новгороде предложили назвать сквер в честь Жириновского

Депутат Ананьин предложил назвать сквер в Нижнем Новгороде в честь Жириновского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОснователь ЛДПР Владимир Жириновский
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Нижегородской области Антон Ананьин предложил присвоить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского скверу в Нижнем Новгороде и установить в нем памятник политику.
"Написал письмо губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину с предложением об увековечивании памяти В.В. Жириновского в нашем регионе", - сообщил Ананьин в своем Telegram-канале.
Член фракции ЛДПР регионального парламента опубликовал скан официального письма главе региона, в котором просит поддержать его инициативу.
"Предлагается присвоить имя Владимира Жириновского безымянному скверу, расположенному вдоль проспекта Гагарина от дома №104 до дома №118. В качестве места для размещения памятника В.В. Жириновскому предлагается пространство сквера от дома №108 до дома № 110 напротив улицы Вологдина", - говорится в тесте письма.
Подчеркивается, что строительство памятника и благоустройство прилегающей к нему территории будет произведено за счет частных вложений.
Ананьин попросил губернатора "оказать содействие в ускорении разрешительных процедур", чтобы открыть памятник в апреле 2026 года – ко дню рождения Жириновского.
Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
"Не туда cмотрите". Сбывается самый шокирующий прогноз Жириновского
25 июня, 19:09
 
Нижегородская областьНижний НовгородРоссияВладимир ЖириновскийВладимир ПутинВячеслав ВолодинЛДПРГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала