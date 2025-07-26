https://ria.ru/20250726/politika-2031670194.html

В Нижнем Новгороде предложили назвать сквер в честь Жириновского

В Нижнем Новгороде предложили назвать сквер в честь Жириновского - РИА Новости, 27.07.2025

В Нижнем Новгороде предложили назвать сквер в честь Жириновского

Депутат законодательного собрания Нижегородской области Антон Ананьин предложил присвоить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского скверу в Нижнем Новгороде и РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-26T22:42:00+03:00

2025-07-26T22:42:00+03:00

2025-07-27T10:12:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Нижегородской области Антон Ананьин предложил присвоить имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского скверу в Нижнем Новгороде и установить в нем памятник политику. "Написал письмо губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину с предложением об увековечивании памяти В.В. Жириновского в нашем регионе", - сообщил Ананьин в своем Telegram-канале. Член фракции ЛДПР регионального парламента опубликовал скан официального письма главе региона, в котором просит поддержать его инициативу. "Предлагается присвоить имя Владимира Жириновского безымянному скверу, расположенному вдоль проспекта Гагарина от дома №104 до дома №118. В качестве места для размещения памятника В.В. Жириновскому предлагается пространство сквера от дома №108 до дома № 110 напротив улицы Вологдина", - говорится в тесте письма. Подчеркивается, что строительство памятника и благоустройство прилегающей к нему территории будет произведено за счет частных вложений. Ананьин попросил губернатора "оказать содействие в ускорении разрешительных процедур", чтобы открыть памятник в апреле 2026 года – ко дню рождения Жириновского. Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Президент РФ Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия Жириновского, председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20250625/prognoz-2025411986.html

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нижегородская область, нижний новгород, россия, владимир жириновский, владимир путин, вячеслав володин, лдпр, госдума рф, политика