https://ria.ru/20250726/pogonya-2031635659.html

В Миассе полицейские устроили погоню за мотоциклистами без прав

В Миассе полицейские устроили погоню за мотоциклистами без прав - РИА Новости, 26.07.2025

В Миассе полицейские устроили погоню за мотоциклистами без прав

Сотрудники госавтоинспекции в городе Миасс Челябинской области установили личности двух водителей, ехавших на мотоциклах без водительских удостоверений,... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:26:00+03:00

2025-07-26T17:26:00+03:00

2025-07-26T17:26:00+03:00

авто

миасс

россия

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл – РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции в городе Миасс Челябинской области установили личности двух водителей, ехавших на мотоциклах без водительских удостоверений, транспорт помещен на спецстоянку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. На странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной Миассу, ранее было опубликовано видео: полицейская машина вблизи жилых домов преследует мотоцикл с молодым человеком и пассажиром. На записи не видно, удалось ли полицейским их догнать. По сообщению полиции, в рамках профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники госавтоинспекции в Миассе нашли двух водителей мототранспорта 2008 и 2003 года рождения, нарушивших часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). "Транспортные средства были задержаны и помещены на специализированную стоянку. Также со всеми участниками дорожного движения были проведены профилактические беседы о недопущении нарушений правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250706/kostroma-2027447692.html

миасс

россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, миасс, россия, челябинская область, происшествия