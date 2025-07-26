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В Миассе полицейские устроили погоню за мотоциклистами без прав - РИА Новости, 26.07.2025
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17:26 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/pogonya-2031635659.html
В Миассе полицейские устроили погоню за мотоциклистами без прав
В Миассе полицейские устроили погоню за мотоциклистами без прав - РИА Новости, 26.07.2025
В Миассе полицейские устроили погоню за мотоциклистами без прав
Сотрудники госавтоинспекции в городе Миасс Челябинской области установили личности двух водителей, ехавших на мотоциклах без водительских удостоверений,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:26:00+03:00
2025-07-26T17:26:00+03:00
авто
миасс
россия
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл – РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции в городе Миасс Челябинской области установили личности двух водителей, ехавших на мотоциклах без водительских удостоверений, транспорт помещен на спецстоянку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. На странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной Миассу, ранее было опубликовано видео: полицейская машина вблизи жилых домов преследует мотоцикл с молодым человеком и пассажиром. На записи не видно, удалось ли полицейским их догнать. По сообщению полиции, в рамках профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники госавтоинспекции в Миассе нашли двух водителей мототранспорта 2008 и 2003 года рождения, нарушивших часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). "Транспортные средства были задержаны и помещены на специализированную стоянку. Также со всеми участниками дорожного движения были проведены профилактические беседы о недопущении нарушений правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
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авто, миасс, россия, челябинская область, происшествия
Авто, Миасс, Россия, Челябинская область, Происшествия
В Миассе полицейские устроили погоню за мотоциклистами без прав

В Челябинской области задержали двух водителей, ехавших на мотоциклах без прав

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили ДПС
Автомобили ДПС - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл – РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции в городе Миасс Челябинской области установили личности двух водителей, ехавших на мотоциклах без водительских удостоверений, транспорт помещен на спецстоянку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
На странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной Миассу, ранее было опубликовано видео: полицейская машина вблизи жилых домов преследует мотоцикл с молодым человеком и пассажиром. На записи не видно, удалось ли полицейским их догнать.
По сообщению полиции, в рамках профилактического мероприятия "Правопорядок" сотрудники госавтоинспекции в Миассе нашли двух водителей мототранспорта 2008 и 2003 года рождения, нарушивших часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).
«
"Транспортные средства были задержаны и помещены на специализированную стоянку. Также со всеми участниками дорожного движения были проведены профилактические беседы о недопущении нарушений правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
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