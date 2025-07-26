https://ria.ru/20250726/pogoda-2031572464.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 26.07.2025

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 28 градусов, на юге и западе Подмосковья возможны кратковременные дожди и грозы,... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:13:00+03:00

2025-07-26T09:13:00+03:00

2025-07-26T09:13:00+03:00

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795307566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06774e6e817c0283606162aa152f7bf6.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 28 градусов, на юге и западе Подмосковья возможны кратковременные дожди и грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня большая часть территории столичного региона будет находиться под влиянием гребня антициклона с востока. В такой ситуации в Москве и окрестностях - переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 26 - плюс 28 градусов, в Подмосковье плюс 24 - плюс 29 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что иной характер погоды ожидается на юге и западе Подмосковья. Эту часть региона заденет атмосферный фронт, поэтому там во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. "Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы", - добавил Леус.

https://ria.ru/20250726/salat-2031572300.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), москва, михаил леус, общество