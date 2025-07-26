https://ria.ru/20250726/pogoda-2031572464.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 26.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 28 градусов, на юге и западе Подмосковья возможны кратковременные дожди и грозы,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:13:00+03:00
2025-07-26T09:13:00+03:00
2025-07-26T09:13:00+03:00
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795307566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06774e6e817c0283606162aa152f7bf6.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 28 градусов, на юге и западе Подмосковья возможны кратковременные дожди и грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня большая часть территории столичного региона будет находиться под влиянием гребня антициклона с востока. В такой ситуации в Москве и окрестностях - переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 26 - плюс 28 градусов, в Подмосковье плюс 24 - плюс 29 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что иной характер погоды ожидается на юге и западе Подмосковья. Эту часть региона заденет атмосферный фронт, поэтому там во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. "Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы", - добавил Леус.
https://ria.ru/20250726/salat-2031572300.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795307566_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_14c34754344d592682ac467b544143f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), москва, михаил леус, общество
Московская область (Подмосковье), Москва, Михаил Леус, Общество
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Леус: большая часть столичного региона будет под влиянием гребня антициклона