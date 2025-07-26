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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 26.07.2025
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09:13 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/pogoda-2031572464.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 26.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 28 градусов, на юге и западе Подмосковья возможны кратковременные дожди и грозы,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T09:13:00+03:00
2025-07-26T09:13:00+03:00
московская область (подмосковье)
москва
михаил леус
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 28 градусов, на юге и западе Подмосковья возможны кратковременные дожди и грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня большая часть территории столичного региона будет находиться под влиянием гребня антициклона с востока. В такой ситуации в Москве и окрестностях - переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 26 - плюс 28 градусов, в Подмосковье плюс 24 - плюс 29 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что иной характер погоды ожидается на юге и западе Подмосковья. Эту часть региона заденет атмосферный фронт, поэтому там во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. "Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы", - добавил Леус.
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московская область (подмосковье), москва, михаил леус, общество
Московская область (Подмосковье), Москва, Михаил Леус, Общество
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Леус: большая часть столичного региона будет под влиянием гребня антициклона

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя
Прохожие во время дождя - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 28 градусов, на юге и западе Подмосковья возможны кратковременные дожди и грозы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня большая часть территории столичного региона будет находиться под влиянием гребня антициклона с востока. В такой ситуации в Москве и окрестностях - переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице плюс 26 - плюс 28 градусов, в Подмосковье плюс 24 - плюс 29 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что иной характер погоды ожидается на юге и западе Подмосковья. Эту часть региона заденет атмосферный фронт, поэтому там во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.
"Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы", - добавил Леус.
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Московская область (Подмосковье)МоскваМихаил ЛеусОбщество
 
 
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