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На водителя грузовика, устроившего ДТП в Подмосковье, завели дело - РИА Новости, 26.07.2025
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16:13 26.07.2025 (обновлено: 22:48 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/podmoskove-2031626628.html
На водителя грузовика, устроившего ДТП в Подмосковье, завели дело
На водителя грузовика, устроившего ДТП в Подмосковье, завели дело - РИА Новости, 26.07.2025
На водителя грузовика, устроившего ДТП в Подмосковье, завели дело
Против водителя грузовика, устроившего в Подмосковье ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:13:00+03:00
2025-07-26T22:48:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
раменский
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Против водителя грузовика, устроившего в Подмосковье ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. "В отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК России", — заявили в ведомстве. Раменская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.
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московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, раменский
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Раменский
На водителя грузовика, устроившего ДТП в Подмосковье, завели дело

На устроившего ДТП в Раменском водителя грузовика завели дело

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramПоследствия ДТП в Раменском
Последствия ДТП в Раменском - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Последствия ДТП в Раменском
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Против водителя грузовика, устроившего в Подмосковье ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале.

Две машины — "Лексус и "Лада" — из-за аварии остановились на правой обочине. В этот момент в них врезался 47-летний водитель грузовика с полуприцепом марки "Скания". Оба водителя легковушек и девятилетняя пассажирка погибли.

"В отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК России", — заявили в ведомстве.
Раменская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.
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