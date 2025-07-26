https://ria.ru/20250726/podmoskove-2031626628.html

На водителя грузовика, устроившего ДТП в Подмосковье, завели дело

На водителя грузовика, устроившего ДТП в Подмосковье, завели дело - РИА Новости, 26.07.2025

На водителя грузовика, устроившего ДТП в Подмосковье, завели дело

Против водителя грузовика, устроившего в Подмосковье ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T16:13:00+03:00

2025-07-26T16:13:00+03:00

2025-07-26T22:48:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

раменский

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Против водителя грузовика, устроившего в Подмосковье ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. "В отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК России", — заявили в ведомстве. Раменская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования.

https://ria.ru/20250726/dagestan-2031561923.html

московская область (подмосковье)

россия

раменский

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2025

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, раменский