https://ria.ru/20250726/podmoskove-2031620836.html

МЧС предупредило о кратковременном дожде в Подмосковье

МЧС предупредило о кратковременном дожде в Подмосковье - РИА Новости, 26.07.2025

МЧС предупредило о кратковременном дожде в Подмосковье

Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Московской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T15:21:00+03:00

2025-07-26T15:21:00+03:00

2025-07-26T15:21:00+03:00

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

погода

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Московской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. "Внимание! В подмосковье ожидается ухудшение погодных условий. В ближайший час с сохранением до 21 часов 26 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь и гроза", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В МЧС порекомендовали при нахождении за рулем снизить скорость и увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары, не стоять под ЛЭП, металлоконструкциями, на открытых пространствах, у водоемов, плотно закрыть окна в доме и отключить неиспользуемую технику от электросети.

https://ria.ru/20250708/podmoskove-2028026986.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, погода