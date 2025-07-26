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МЧС предупредило о кратковременном дожде в Подмосковье - РИА Новости, 26.07.2025
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15:21 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/podmoskove-2031620836.html
МЧС предупредило о кратковременном дожде в Подмосковье
МЧС предупредило о кратковременном дожде в Подмосковье - РИА Новости, 26.07.2025
МЧС предупредило о кратковременном дожде в Подмосковье
Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Московской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T15:21:00+03:00
2025-07-26T15:21:00+03:00
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
погода
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Московской области, сообщили в ГУ МЧС по региону. "Внимание! В подмосковье ожидается ухудшение погодных условий. В ближайший час с сохранением до 21 часов 26 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь и гроза", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В МЧС порекомендовали при нахождении за рулем снизить скорость и увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары, не стоять под ЛЭП, металлоконструкциями, на открытых пространствах, у водоемов, плотно закрыть окна в доме и отключить неиспользуемую технику от электросети.
https://ria.ru/20250708/podmoskove-2028026986.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, погода
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Погода
МЧС предупредило о кратковременном дожде в Подмосковье

МЧС предупредило о кратковременном дожде и грозе в Подмосковье

© Depositphotos.com / SV_ProductionВид из окна в дождливую погоду
Вид из окна в дождливую погоду - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Depositphotos.com / SV_Production
Вид из окна в дождливую погоду. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Московской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Внимание! В подмосковье ожидается ухудшение погодных условий. В ближайший час с сохранением до 21 часов 26 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь и гроза", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В МЧС порекомендовали при нахождении за рулем снизить скорость и увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары, не стоять под ЛЭП, металлоконструкциями, на открытых пространствах, у водоемов, плотно закрыть окна в доме и отключить неиспользуемую технику от электросети.
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Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияПогода
 
 
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