https://ria.ru/20250726/perekus-2031553638.html

Нутрициолог рассказала об идеальном перекусе для детей

Нутрициолог рассказала об идеальном перекусе для детей - РИА Новости, 26.07.2025

Нутрициолог рассказала об идеальном перекусе для детей

Сочетание клетчатки, белка и полезных жиров – идеальный перекус для ребенка, сообщила РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T03:07:00+03:00

2025-07-26T03:07:00+03:00

2025-07-26T03:07:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826324792_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_61bc42a5998e0594f02ad061a1f40bcb.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сочетание клетчатки, белка и полезных жиров – идеальный перекус для ребенка, сообщила РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации Профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун. "Идеальный перекус — это сочетание клетчатки (фрукты, овощи), белка (творог, хумус) и полезных жиров (авокадо, орехи)", - рассказала врач. Специалист отметила, что перекусы должны не только утолять голод, но и быть питательными. Для этого нужно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. "Сладкая булочка вызовет резкий скачок уровня сахара в крови, за которым последует столь же резкий спад. Но если добавить к ней горсть орехов или ложку арахисовой пасты без сахара, баланс изменится: белки и жиры замедлят усвоение углеводов, и ребёнок дольше будет чувствовать сытость", - объяснила нутрициолог. Как рассказала врач, чтобы приучить ребенка к полезным перекусам, важно не запрещать сладости, а сделать здоровую еду доступной и вкусной. "Дети не рождаются с любовью к шоколадным батончикам — их вкусы формируются в семье. Если с ранних лет в доме нет запасов конфет и печенья, а на столе всегда лежат фрукты и орехи, ребёнок интуитивно потянется к ним", - отметила специалист. Нутрициолог привела примеры полезных перекусов: "Можно приготовить домашние энергетические шарики из фиников и какао или заморозить йогурт с ягодами в формочках для льда".

https://ria.ru/20250723/pitanie-2030747032.html

https://ria.ru/20250406/produkty-2009632039.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество