https://ria.ru/20250726/pensionerka-2031602734.html

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков - РИА Новости, 26.07.2025

В Москве пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков

Московская пенсионерка за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, рассказали в... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T12:55:00+03:00

2025-07-26T12:55:00+03:00

2025-07-26T12:55:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Московская пенсионерка за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, рассказали в пресс-службе московской прокуратуры. По данным ведомства, пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей. Спустя некоторое время женщине позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности и, чтобы сохранить деньги, нужно следовать указаниям. "За 5 дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 граммов каждый, а всего имущества на общую сумму более 63,7 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства. В прокуратуре уточнили, что, помимо 5 килограммов золота, пожилая женщина отдала аферистам 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро и 4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250726/moshenniki-2031558249.html

https://ria.ru/20250724/moshenniki--2031064574.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия