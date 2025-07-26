https://ria.ru/20250726/pensionerka-2031602734.html
В Москве пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков
В Москве пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков - РИА Новости, 26.07.2025
В Москве пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков
Московская пенсионерка за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, рассказали в... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T12:55:00+03:00
2025-07-26T12:55:00+03:00
2025-07-26T12:55:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Московская пенсионерка за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, рассказали в пресс-службе московской прокуратуры. По данным ведомства, пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей. Спустя некоторое время женщине позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности и, чтобы сохранить деньги, нужно следовать указаниям. "За 5 дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 граммов каждый, а всего имущества на общую сумму более 63,7 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства. В прокуратуре уточнили, что, помимо 5 килограммов золота, пожилая женщина отдала аферистам 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро и 4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250726/moshenniki-2031558249.html
https://ria.ru/20250724/moshenniki--2031064574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
В Москве пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков
В Москве пенсионерка отдала мошенникам 20 золотых слитков и 22 миллиона рублей
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Московская пенсионерка за пять дней общения с телефонными мошенниками отдала им 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, рассказали в пресс-службе московской прокуратуры
.
По данным ведомства, пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей.
Спустя некоторое время женщине позвонил лжесотрудник Роскомнадзора
, который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности и, чтобы сохранить деньги, нужно следовать указаниям.
"За 5 дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 граммов каждый, а всего имущества на общую сумму более 63,7 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре уточнили, что, помимо 5 килограммов золота, пожилая женщина отдала аферистам 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро и 4 миллиона рублей.