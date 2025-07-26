https://ria.ru/20250726/pensii-2031555659.html
В ГД рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 августа
В ГД рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 августа - РИА Новости, 26.07.2025
В ГД рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 августа
Соцфонд с 1 августа проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающий пенсионеров, размер прибавки у каждого пенсионера будет индивидуальным,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T04:09:00+03:00
2025-07-26T04:09:00+03:00
2025-07-26T04:09:00+03:00
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Соцфонд с 1 августа проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающий пенсионеров, размер прибавки у каждого пенсионера будет индивидуальным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. "С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку получат те, кто продолжал официально работать в 2024 году и за кого работодатели платили страховые взносы", - сказал Нилов. Политик отметил, что размер прибавки у каждого пенсионера будет индивидуальным и рассчитывается исходя из количества заработанных пенсионных коэффициентов. Однако, как напомнил Нилов, существует искусственное ограничение в три балла. "Вопрос о данном ограничении неоднократно поднимался депутатами Госдумы всех фракций и является принципиальным. Это, по моему мнению, дестимулирующий и несправедливый инструмент. Госдума продолжает диалог с правительством о необходимости отмены такого искусственного ограничения. Напомню, что общая норма для всех работающих граждан того, сколько баллов можно получить - 10", - добавил депутат. Глава думского комитета рассказал, что с учетом текущей стоимости одного балла (менее 150 рублей), максимальная прибавка при таком ограничении составит около 450 рублей. "Хочу обратить особое внимание, что пенсионерам не нужно никуда обращаться - все выплаты будут начислены автоматически в августе согласно установленному графику. Кроме работающих пенсионеров, прибавку получат граждане, достигшие 80-летнего возраста в июле, а также те, кто ранее получил первую группу инвалидности. Для этих категорий также предусмотрены дополнительные надбавки за уход", - уточнил он. Нилов подчеркнул, что ежегодный августовский перерасчет - это установленная законом норма, которая позволяет учесть пенсионные права, сформированный в предыдущем году. "В этом году процедура коснется всех работающих пенсионеров, соответствующих установленным критериям", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250726/pensii-2031551838.html
https://ria.ru/20250724/pensiya-2031018791.html
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 августа
Нилов: с 1 августа работающим пенсионерам проведут перерасчет страховых пенсий
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Соцфонд с 1 августа проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающий пенсионеров, размер прибавки у каждого пенсионера будет индивидуальным, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
"С 1 августа Социальный фонд России
проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку получат те, кто продолжал официально работать в 2024 году и за кого работодатели платили страховые взносы", - сказал Нилов
.
Политик отметил, что размер прибавки у каждого пенсионера будет индивидуальным и рассчитывается исходя из количества заработанных пенсионных коэффициентов. Однако, как напомнил Нилов, существует искусственное ограничение в три балла.
"Вопрос о данном ограничении неоднократно поднимался депутатами Госдумы
всех фракций и является принципиальным. Это, по моему мнению, дестимулирующий и несправедливый инструмент. Госдума продолжает диалог с правительством о необходимости отмены такого искусственного ограничения. Напомню, что общая норма для всех работающих граждан того, сколько баллов можно получить - 10", - добавил депутат.
Глава думского комитета рассказал, что с учетом текущей стоимости одного балла (менее 150 рублей), максимальная прибавка при таком ограничении составит около 450 рублей.
"Хочу обратить особое внимание, что пенсионерам не нужно никуда обращаться - все выплаты будут начислены автоматически в августе согласно установленному графику. Кроме работающих пенсионеров, прибавку получат граждане, достигшие 80-летнего возраста в июле, а также те, кто ранее получил первую группу инвалидности. Для этих категорий также предусмотрены дополнительные надбавки за уход", - уточнил он.
Нилов подчеркнул, что ежегодный августовский перерасчет - это установленная законом норма, которая позволяет учесть пенсионные права, сформированный в предыдущем году. "В этом году процедура коснется всех работающих пенсионеров, соответствующих установленным критериям", - заключил парламентарий.