https://ria.ru/20250726/pensii-2031551838.html

Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями

Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями - РИА Новости, 26.07.2025

Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями

Самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края, а также Магаданской области, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T02:17:00+03:00

2025-07-26T02:17:00+03:00

2025-07-26T02:22:00+03:00

общество

россия

чукотский автономный округ

камчатский край

татьяна подольская

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края, а также Магаданской области, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "В связи с наличием районных коэффициентов разрыв в пенсионном обеспечении в зависимости от региона может быть значительным. Так, самые высокие пенсии благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера в Чукотском автономном округе – 38 658,45 рублей, в Камчатском крае – 34 460,74 рублей, Магаданской области – 34 253,16 рублей", - сказала она.Ранее РИА Новости узнало из данных Социального фонда России, что на сегодняшний день в России формируется страховая пенсия более чем у 60 миллионов граждан. Средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года.

https://ria.ru/20250724/sotsfond-2031043524.html

россия

чукотский автономный округ

камчатский край

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общество, россия, чукотский автономный округ, камчатский край, татьяна подольская