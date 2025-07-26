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Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями - РИА Новости, 26.07.2025
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02:17 26.07.2025 (обновлено: 02:22 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/pensii-2031551838.html
Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями
Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями - РИА Новости, 26.07.2025
Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями
Самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края, а также Магаданской области, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T02:17:00+03:00
2025-07-26T02:22:00+03:00
общество
россия
чукотский автономный округ
камчатский край
татьяна подольская
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края, а также Магаданской области, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. &quot;В связи с наличием районных коэффициентов разрыв в пенсионном обеспечении в зависимости от региона может быть значительным. Так, самые высокие пенсии благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера в Чукотском автономном округе – 38 658,45 рублей, в Камчатском крае – 34 460,74 рублей, Магаданской области – 34 253,16 рублей&quot;, - сказала она.Ранее РИА Новости узнало из данных Социального фонда России, что на сегодняшний день в России формируется страховая пенсия более чем у 60 миллионов граждан. Средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года.
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россия
чукотский автономный округ
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общество, россия, чукотский автономный округ, камчатский край, татьяна подольская
Общество, Россия, Чукотский автономный округ, Камчатский край, Татьяна Подольская
Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями

Подольская: самые высокие пенсии получают жители Чукотки и Камчатского края

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края, а также Магаданской области, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«

"В связи с наличием районных коэффициентов разрыв в пенсионном обеспечении в зависимости от региона может быть значительным. Так, самые высокие пенсии благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера в Чукотском автономном округе – 38 658,45 рублей, в Камчатском крае – 34 460,74 рублей, Магаданской области – 34 253,16 рублей", - сказала она.

Ранее РИА Новости узнало из данных Социального фонда России, что на сегодняшний день в России формируется страховая пенсия более чем у 60 миллионов граждан. Средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года.
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ОбществоРоссияЧукотский автономный округКамчатский крайТатьяна Подольская
 
 
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