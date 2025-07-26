https://ria.ru/20250726/pensii-2031551838.html
Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями
Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями - РИА Новости, 26.07.2025
Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями
Самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края, а также Магаданской области, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T02:17:00+03:00
2025-07-26T02:17:00+03:00
2025-07-26T02:22:00+03:00
общество
россия
чукотский автономный округ
камчатский край
татьяна подольская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ff04bd6cd01be435ab27da6852f11cc.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края, а также Магаданской области, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "В связи с наличием районных коэффициентов разрыв в пенсионном обеспечении в зависимости от региона может быть значительным. Так, самые высокие пенсии благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера в Чукотском автономном округе – 38 658,45 рублей, в Камчатском крае – 34 460,74 рублей, Магаданской области – 34 253,16 рублей", - сказала она.Ранее РИА Новости узнало из данных Социального фонда России, что на сегодняшний день в России формируется страховая пенсия более чем у 60 миллионов граждан. Средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года.
https://ria.ru/20250724/sotsfond-2031043524.html
россия
чукотский автономный округ
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961753130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6d41eea99a43a3d1dee0cbfac2fe833.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, чукотский автономный округ, камчатский край, татьяна подольская
Общество, Россия, Чукотский автономный округ, Камчатский край, Татьяна Подольская
Россиянам назвали регионы с самыми высокими пенсиями
Подольская: самые высокие пенсии получают жители Чукотки и Камчатского края