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В Братиславе российские дипломаты почтили память советских моряков - РИА Новости, 26.07.2025
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14:54 26.07.2025 (обновлено: 14:55 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/pamyatnik-2031616737.html
В Братиславе российские дипломаты почтили память советских моряков
В Братиславе российские дипломаты почтили память советских моряков - РИА Новости, 26.07.2025
В Братиславе российские дипломаты почтили память советских моряков
Дипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма, сообщила... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:54:00+03:00
2025-07-26T14:55:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 26 июл - РИА Новости. Дипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма, сообщила дипмиссия РФ. “В канун празднования Дня Военно-морского флота венок от российских дипломатов лег к монументу Краснознаменной орденов Нахимова и Кутузова Дунайской военной флотилии в Братиславе в память о подвиге моряков, внесших существенный вклад в успех Братиславско-Брновской операции”, - говорится в сообщении российского посольства на странице в социальной сети Facebook* в субботу.В информации отмечается, что “бронекатера и минные тральщики обеспечивали переправу советских подразделений через реки”. “Краснофлотцы десантировались в тылу врага с целью дезорганизации обороны противника. Ключевую роль моряки сыграли в обеспечении переправы войск через Дунай и в огневой поддержке штурма Братиславы. Освобождение Братиславы и всей Словакии в результате операции стало важным этапом на пути к Победе над фашизмом”, - заключили в посольстве.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, братислава, словакия, россия
В мире, Братислава, Словакия, Россия
В Братиславе российские дипломаты почтили память советских моряков

В Братиславе российские дипломаты возложили венок к памятнику советским морякам

© Фото : Посольство России в СловакииДипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма
Дипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Посольство России в Словакии
Дипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма
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БРАТИСЛАВА, 26 июл - РИА Новости. Дипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма, сообщила дипмиссия РФ.
«

“В канун празднования Дня Военно-морского флота венок от российских дипломатов лег к монументу Краснознаменной орденов Нахимова и Кутузова Дунайской военной флотилии в Братиславе в память о подвиге моряков, внесших существенный вклад в успех Братиславско-Брновской операции”, - говорится в сообщении российского посольства на странице в социальной сети Facebook* в субботу.

© Фото : Посольство России в СловакииДипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма
Дипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Посольство России в Словакии
Дипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма
В информации отмечается, что “бронекатера и минные тральщики обеспечивали переправу советских подразделений через реки”.
“Краснофлотцы десантировались в тылу врага с целью дезорганизации обороны противника. Ключевую роль моряки сыграли в обеспечении переправы войск через Дунай и в огневой поддержке штурма Братиславы. Освобождение Братиславы и всей Словакии в результате операции стало важным этапом на пути к Победе над фашизмом”, - заключили в посольстве.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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