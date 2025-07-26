В Братиславе российские дипломаты почтили память советских моряков
В Братиславе российские дипломаты возложили венок к памятнику советским морякам
© Фото : Посольство России в СловакииДипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма
Дипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма
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БРАТИСЛАВА, 26 июл - РИА Новости. Дипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма, сообщила дипмиссия РФ.
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“В канун празднования Дня Военно-морского флота венок от российских дипломатов лег к монументу Краснознаменной орденов Нахимова и Кутузова Дунайской военной флотилии в Братиславе в память о подвиге моряков, внесших существенный вклад в успех Братиславско-Брновской операции”, - говорится в сообщении российского посольства на странице в социальной сети Facebook* в субботу.
© Фото : Посольство России в СловакииДипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма
Дипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма
В информации отмечается, что “бронекатера и минные тральщики обеспечивали переправу советских подразделений через реки”.
“Краснофлотцы десантировались в тылу врага с целью дезорганизации обороны противника. Ключевую роль моряки сыграли в обеспечении переправы войск через Дунай и в огневой поддержке штурма Братиславы. Освобождение Братиславы и всей Словакии в результате операции стало важным этапом на пути к Победе над фашизмом”, - заключили в посольстве.
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