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В Братиславе российские дипломаты почтили память советских моряков

В Братиславе российские дипломаты почтили память советских моряков - РИА Новости, 26.07.2025

В Братиславе российские дипломаты почтили память советских моряков

Дипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма, сообщила... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:54:00+03:00

2025-07-26T14:54:00+03:00

2025-07-26T14:55:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 26 июл - РИА Новости. Дипломаты российского посольства в Словакии возложили венок к памятнику в честь подвига советских моряков, освобождавших Братиславу от фашизма, сообщила дипмиссия РФ. “В канун празднования Дня Военно-морского флота венок от российских дипломатов лег к монументу Краснознаменной орденов Нахимова и Кутузова Дунайской военной флотилии в Братиславе в память о подвиге моряков, внесших существенный вклад в успех Братиславско-Брновской операции”, - говорится в сообщении российского посольства на странице в социальной сети Facebook* в субботу.В информации отмечается, что “бронекатера и минные тральщики обеспечивали переправу советских подразделений через реки”. “Краснофлотцы десантировались в тылу врага с целью дезорганизации обороны противника. Ключевую роль моряки сыграли в обеспечении переправы войск через Дунай и в огневой поддержке штурма Братиславы. Освобождение Братиславы и всей Словакии в результате операции стало важным этапом на пути к Победе над фашизмом”, - заключили в посольстве.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250404/bratislava-2009437084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, братислава, словакия, россия