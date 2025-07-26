https://ria.ru/20250726/palestina-2031635118.html
Египет поприветствовал намерение Франции признать Палестину
Египет поприветствовал намерение Франции признать Палестину - РИА Новости, 26.07.2025
Египет поприветствовал намерение Франции признать Палестину
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном поприветствовал намерение Франции признать... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:20:00+03:00
2025-07-26T17:20:00+03:00
2025-07-26T17:20:00+03:00
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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном поприветствовал намерение Франции признать Палестину в сентябре, говорится в заявлении канцелярии египетского лидера. В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Согласно заявлению канцелярии, в субботу ас-Сиси и Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили усилия Египта для прекращения огня в секторе газа и обмена заложниками и заключенными между палестинским движением ХАМАС и Израилем. "Президент (ас-Сиси - ред.) поприветствовал недавнее заявление президента Макрона о намерении Франции объявить официально о решении признать Государство Палестина во время заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20250726/palestina-2031615685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, египет, палестина, эммануэль макрон, абдель фаттах ас-сиси, оон, хамас
В мире, Франция, Египет, Палестина, Эммануэль Макрон, Абдель Фаттах ас-Сиси, ООН, ХАМАС
Египет поприветствовал намерение Франции признать Палестину
Президент Египта ас-Сиси поприветствовал намерение Франции признать Палестину