https://ria.ru/20250726/palestina-2031635118.html

Египет поприветствовал намерение Франции признать Палестину

Египет поприветствовал намерение Франции признать Палестину - РИА Новости, 26.07.2025

Египет поприветствовал намерение Франции признать Палестину

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном поприветствовал намерение Франции признать... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:20:00+03:00

2025-07-26T17:20:00+03:00

2025-07-26T17:20:00+03:00

в мире

франция

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палестина

эммануэль макрон

абдель фаттах ас-сиси

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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном поприветствовал намерение Франции признать Палестину в сентябре, говорится в заявлении канцелярии египетского лидера. В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Согласно заявлению канцелярии, в субботу ас-Сиси и Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили усилия Египта для прекращения огня в секторе газа и обмена заложниками и заключенными между палестинским движением ХАМАС и Израилем. "Президент (ас-Сиси - ред.) поприветствовал недавнее заявление президента Макрона о намерении Франции объявить официально о решении признать Государство Палестина во время заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20250726/palestina-2031615685.html

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египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, египет, палестина, эммануэль макрон, абдель фаттах ас-сиси, оон, хамас