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Египет поприветствовал намерение Франции признать Палестину - РИА Новости, 26.07.2025
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17:20 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/palestina-2031635118.html
Египет поприветствовал намерение Франции признать Палестину
Египет поприветствовал намерение Франции признать Палестину - РИА Новости, 26.07.2025
Египет поприветствовал намерение Франции признать Палестину
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном поприветствовал намерение Франции признать... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T17:20:00+03:00
2025-07-26T17:20:00+03:00
в мире
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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном поприветствовал намерение Франции признать Палестину в сентябре, говорится в заявлении канцелярии египетского лидера. В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Согласно заявлению канцелярии, в субботу ас-Сиси и Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили усилия Египта для прекращения огня в секторе газа и обмена заложниками и заключенными между палестинским движением ХАМАС и Израилем. "Президент (ас-Сиси - ред.) поприветствовал недавнее заявление президента Макрона о намерении Франции объявить официально о решении признать Государство Палестина во время заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке", - сказано в заявлении.
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в мире, франция, египет, палестина, эммануэль макрон, абдель фаттах ас-сиси, оон, хамас
В мире, Франция, Египет, Палестина, Эммануэль Макрон, Абдель Фаттах ас-Сиси, ООН, ХАМАС
Египет поприветствовал намерение Франции признать Палестину

Президент Египта ас-Сиси поприветствовал намерение Франции признать Палестину

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы c флагами
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы c флагами. Архивное фото
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КАИР, 26 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном поприветствовал намерение Франции признать Палестину в сентябре, говорится в заявлении канцелярии египетского лидера.
В четверг Макрон заявил, что Франция официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
Согласно заявлению канцелярии, в субботу ас-Сиси и Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили усилия Египта для прекращения огня в секторе газа и обмена заложниками и заключенными между палестинским движением ХАМАС и Израилем.
«
"Президент (ас-Сиси - ред.) поприветствовал недавнее заявление президента Макрона о намерении Франции объявить официально о решении признать Государство Палестина во время заседаний высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке", - сказано в заявлении.
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В миреФранцияЕгипетПалестинаЭммануэль МакронАбдель Фаттах ас-СисиООНХАМАС
 
 
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