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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:59 26.07.2025
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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.07.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T22:59:00+03:00
2025-07-26T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. &quot;Опасность атаки БПЛА на всей территории области&quot;, - написал он в Telegram-канале.
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безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Гладков: опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Киев обнаружил самое опасное оружие и главную слабость России
25 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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