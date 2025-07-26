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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 26.07.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T22:59:00+03:00
2025-07-26T22:59:00+03:00
2025-07-26T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал он в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Гладков: опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области