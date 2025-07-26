https://ria.ru/20250726/opasnost-2031556995.html

В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

В Северной Осетии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 26.07.2025

В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T04:52:00+03:00

2025-07-26T04:52:00+03:00

2025-07-26T04:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей меняйло

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. "В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что возможно замедление работы мобильного интернета.

https://ria.ru/20250726/opasnost-2031556586.html

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2025

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сергей меняйло