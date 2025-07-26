https://ria.ru/20250726/opasnost-2031549686.html
В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА
В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025
В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T01:04:00+03:00
2025-07-26T01:04:00+03:00
2025-07-26T01:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС призвали граждан отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол, при падении БПЛА звонить 112.
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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА