https://ria.ru/20250726/opasnost-2031549686.html

В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА

В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 26.07.2025

В Краснодарском крае объявили опасность атаки БПЛА

Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T01:04:00+03:00

2025-07-26T01:04:00+03:00

2025-07-26T01:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС призвали граждан отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол, при падении БПЛА звонить 112.

https://ria.ru/20250726/opasnost-2031549575.html

краснодарский край

россия

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происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)