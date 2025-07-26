https://ria.ru/20250726/obstrel-2031548282.html

Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.07.2025

Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 32 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 35 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T00:23:00+03:00

2025-07-26T00:23:00+03:00

2025-07-26T00:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска 32 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 35 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Тридцать одна вооруженная атака - на горловском направлении. Одна - на донецком направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Управление уточняет, что всего было выпущено 35 боеприпасов. Сведения о жертвах среди гражданского населения не поступали. За предыдущие сутки управление зафиксировало 32 обстрела.

https://ria.ru/20250725/harkov-2031546384.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика