https://ria.ru/20250726/obstrel-2031548282.html
Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.07.2025
Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 32 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 35 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T00:23:00+03:00
2025-07-26T00:23:00+03:00
2025-07-26T00:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932868557_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6f0be92ba153895c2158ea5a359fcbe6.jpg
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Украинские войска 32 раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 35 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Тридцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Тридцать одна вооруженная атака - на горловском направлении. Одна - на донецком направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Управление уточняет, что всего было выпущено 35 боеприпасов. Сведения о жертвах среди гражданского населения не поступали. За предыдущие сутки управление зафиксировало 32 обстрела.
https://ria.ru/20250725/harkov-2031546384.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932868557_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_1c6b7e955e65ef0ec6b3a9f4ae36b862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 35 боеприпасов