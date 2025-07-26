При взрыве газа в Саратове погиб начальник железнодорожной станции
При взрыве газа в Саратове погибли начальник железнодорожной станции и его семья
© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев и его семья погибли при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове, родным будет оказана материальная помощь, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД).
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура.
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"Среди погибших в результате происшествия на улице Блинова в Саратове наш работник с семьей. Ерофеев Георгий Геннадьевич, начальник станции разъезд Липовский Приволжской дирекции управления движением, 33 года. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всех нас. РЖД окажут родственникам погибшего материальную помощь", - говорится в Telegram-канале Приволжской магистрали.
Глава Александрово-Гайского района Сергей Зюзин отметил в Telegram-канале, что погибшие являлись уроженцами села Александров Гай. "Погибла вся семья - Георгий Ерофеев, начальник станции разъезд Липовский Приволжской дирекции управления движением, его супруга Екатерина (в девичестве Седченко) и четырехлетний сын. Искренне соболезнуем родным и близким погибших", - написал он.