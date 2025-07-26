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При взрыве газа в Саратове погиб начальник железнодорожной станции

При взрыве газа в Саратове погиб начальник железнодорожной станции - РИА Новости, 26.07.2025

При взрыве газа в Саратове погиб начальник железнодорожной станции

Начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев и его семья погибли при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове, родным будет оказана материальная... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T13:19:00+03:00

2025-07-26T13:19:00+03:00

2025-07-26T14:52:00+03:00

происшествия

саратов

россия

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приволжская железная дорога

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САРАТОВ, 26 июл - РИА Новости. Начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев и его семья погибли при взрыве газа в многоквартирном доме в Саратове, родным будет оказана материальная помощь, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД). МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура. "Среди погибших в результате происшествия на улице Блинова в Саратове наш работник с семьей. Ерофеев Георгий Геннадьевич, начальник станции разъезд Липовский Приволжской дирекции управления движением, 33 года. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всех нас. РЖД окажут родственникам погибшего материальную помощь", - говорится в Telegram-канале Приволжской магистрали.Глава Александрово-Гайского района Сергей Зюзин отметил в Telegram-канале, что погибшие являлись уроженцами села Александров Гай. "Погибла вся семья - Георгий Ерофеев, начальник станции разъезд Липовский Приволжской дирекции управления движением, его супруга Екатерина (в девичестве Седченко) и четырехлетний сын. Искренне соболезнуем родным и близким погибших", - написал он.

саратов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа специалистов по разбору завалов в Саратове Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас. 2025-07-26T13:19 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов, россия, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приволжская железная дорога, видео