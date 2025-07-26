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Прокладку тоннеля Кропоткинского подводного газопровода завершили в Москве

Прокладку тоннеля Кропоткинского подводного газопровода завершили в Москве - РИА Новости, 29.07.2025

Прокладку тоннеля Кропоткинского подводного газопровода завершили в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по прокладке тоннеля в рамках реконструкции Кропоткинского газопровода-дюкера в центре столицы,... РИА Новости, 29.07.2025

2025-07-26T13:56:00+03:00

2025-07-26T13:56:00+03:00

2025-07-29T13:57:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по прокладке тоннеля в рамках реконструкции Кропоткинского газопровода-дюкера в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В Москве завершили прокладку тоннеля Кропоткинского подводного газопровода… С 2018 года в городе реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, все сети были построены в период с 1939 по 1965 годы и с тех пор ни разу капитально не ремонтировались. В настоящее время работы завершены на 10 таких объектах, работы продолжаются на двух газопроводах - Кропоткинском и Щукинском", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что Кропоткинский подводный газопровод питает газом теплоэлектростанцию "ГЭС-1" и распределительные пункты, обеспечивающие газоснабжение районов Хамовники, Якиманка и Замоскворечье. Его общая протяженность составляет более 1,3 тысячи метров. "В настоящее время специалисты АО "Мосгаз" завершили щитовую проходку по технологии микротоннелирования, при которой используется специальная проходческая машина. Лазерная система ведения обеспечивает точную прокладку на большие расстояния, при этом не требуется перекрытий движения транспорта и не нарушается сложившееся благоустройство", - добавил Бирюков. Он пояснил, что следующим этапом станет прокладка в построенном тоннеле нового газопровода высокого давления. Обновленный дюкер прослужит как минимум сорок лет. На газопроводе установят современную автоматизированную систему контроля загазованности среды, что позволит с помощью специальных датчиков круглосуточно отслеживать параметры и при необходимости перекрыть газ дистанционно в течение двух минут. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все подводные газопроводы в столице имеют тройную защиту: железобетонное кольцо при проходке щита, стальной защитный футляр и дополнительный слой бетона между ними. Это обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации дюкеров.

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москва, петр бирюков