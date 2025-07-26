https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031658488.html

Власти Молдавии оборвали обратную связь с населением, заявил депутат

Власти Молдавии оборвали обратную связь с населением, заявил депутат - РИА Новости, 26.07.2025

Власти Молдавии оборвали обратную связь с населением, заявил депутат

Власти в Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) решили оборвать обратную связь с молдавскими гражданами как... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T20:38:00+03:00

2025-07-26T20:38:00+03:00

2025-07-26T20:38:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Власти в Молдавии в лице президента Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) решили оборвать обратную связь с молдавскими гражданами как внутри страны, так и за ее пределами, не желая слушать о проблемах населения, заявил депутат парламента от блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. "Совершенно осознанно и правящая партия, и ее неформальная атаманша Майя Санду оборвали обратную связь с населением. В итоге мы имеем власть, которая отказывается узнавать о реальных проблемах людей от них самих. Окормляя свой ядерный электорат нектаром проевропейских благоглупостей и отсекая недовольных ситуацией в стране, власть созидает колоссальное социальное напряжение на грани раскола и гражданского конфликта", - заявил Старыш журналистам. По его словам, редчайшие визиты представителей власти в районы проводятся "на грани параноидальной секретности". Он подчеркнул, что двойственное отношение власти к гражданам проявляется и в отношении к диаспоре, которую делят на "правильную" западную и "неправильную" российскую". "Внутри западной диаспоры режим также проводит линию водораздела - на лояльных и фрондирующих. И уже понятно, что режиму от диаспоры нужна всего лишь картинка всеобщего "одобрямса", чтобы накидать от имени нищих сограждан бюллетеней в пользу ПДС", - отметил Старыш. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250726/moldavija-2031609116.html

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