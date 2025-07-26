https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031655148.html

Соцпартия Молдавии заявила о попытке срыва митинга оппозиции

Соцпартия Молдавии заявила о попытке срыва митинга оппозиции - РИА Новости, 26.07.2025

Соцпартия Молдавии заявила о попытке срыва митинга оппозиции

Соцпартия Молдавии заявила на официальном сайте, что неизвестные пытались раздавать деньги на митинге, чтобы его сорвать. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T20:05:00+03:00

2025-07-26T20:05:00+03:00

2025-07-26T20:35:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Соцпартия Молдавии заявила на официальном сайте, что неизвестные пытались раздавать деньги на митинге, чтобы его сорвать.В субботу в центре Кишинева тысячи сторонников четырех оппозиционных партий, объявивших о создании избирательного блока, собрались на митинг. Позже полиция Молдавии сообщила о задержании неизвестного мужчины, который якобы раздавал участникам деньги."Сегодняшние обвинения в адрес участников митинга — это не что иное, как политическая провокация. <...> Мы не имеем никакого отношения к лицам, якобы раздающим деньги, и считаем их действия сознательной попыткой сорвать митинг и переключить внимание общества с сути требований. Мы обращаемся в правоохранительные органы с требованием предоставить полную информацию о задержанных и обстоятельствах их действий", — говорится в заявлении.Социалисты обещали также провести внутреннее расследование и призвали все заинтересованные стороны, включая СМИ и представителей гражданского общества, разобраться. "Партия социалистов подтверждает свою приверженность мирному и демократическому протесту. Мы и впредь будем защищать права граждан на свободу мнений и собраний, несмотря на очевидные попытки режима превратить страну в полицейское государство. Мы уверены: правда на нашей стороне, и народ Молдавии уже не позволит себя обмануть фальшивыми спектаклями власти", — подчеркнули там. В последние годы власти Молдавии усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.

https://ria.ru/20250726/kishinev-2031639153.html

https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030804100.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг оппозиционных партий в Молдавии Полиция Молдавии препятствует участию граждан в митинге оппозиционных партий, который запланирован в центре Кишинева, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Митинг проводят партии, объединившиеся для участия на выборах в парламент - партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Соцпартия Додона, Партия коммунистов экс-президента Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Влах. По словам Додона, власти проводят проверки на дорогах, препятствуя передвижению автобусов и автомобилей. Несмотря на это, на митинг прибывает все больше людей. 2025-07-26T20:05 true PT0M24S

"Победа должна быть за народом!" Додон на митинге в Кишиневе "Победа должна быть за народом, а для этого мы должны быть вместе". Новый оппозиционный блок уверен в своей победе на парламентских выборах в Молдавии и готов отстаивать ее, устраивая масштабные протесты, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон на митинге в Кишиневе. 2025-07-26T20:05 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, василий тарлев, игорь додон, владимир воронин