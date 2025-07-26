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Экс-президент Молдавии обвинил правящую партию в популизме - РИА Новости, 26.07.2025
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16:01 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/moldaviya-2031625466.html
Экс-президент Молдавии обвинил правящую партию в популизме
Экс-президент Молдавии обвинил правящую партию в популизме - РИА Новости, 26.07.2025
Экс-президент Молдавии обвинил правящую партию в популизме
Экс-президент Молдавии, лидер Компартии Владимир Воронин заявил, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) последние четыре года занималась популизмом РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T16:01:00+03:00
2025-07-26T16:01:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Компартии Владимир Воронин заявил, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) последние четыре года занималась популизмом и не принимала действительно важных законов. "Из 3 тысяч законов, за которые проголосовало правящее большинство ПДС, лишь порядка 300 носят какой-то конструктивный характер. Всё остальное - дополнения, чистый популизм. Они добавляли в них буквы и запятые", - заявил Воронин журналистам. По его словам, последние четыре года в парламенте от правящей партии работали одни непрофессионалы. "Это абсолютно неподготовленные люди, конъюнктурщики, которые решали лишь свои личные цели. Стратегических законов, связанных с ситуацией в стране, с мерами по развитию тех или иных отраслей экономики, по улучшению качества жизни людей категорически не было", - подчеркнул экс-президент. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, владимир воронин, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Владимир Воронин, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Экс-президент Молдавии обвинил правящую партию в популизме

Экс-президент Молдавии Воронин: правящая партия 4 года занималась популизмом

© SputnikВладимир Воронин
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Sputnik
Владимир Воронин. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер Компартии Владимир Воронин заявил, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) последние четыре года занималась популизмом и не принимала действительно важных законов.
"Из 3 тысяч законов, за которые проголосовало правящее большинство ПДС, лишь порядка 300 носят какой-то конструктивный характер. Всё остальное - дополнения, чистый популизм. Они добавляли в них буквы и запятые", - заявил Воронин журналистам.
По его словам, последние четыре года в парламенте от правящей партии работали одни непрофессионалы.
"Это абсолютно неподготовленные люди, конъюнктурщики, которые решали лишь свои личные цели. Стратегических законов, связанных с ситуацией в стране, с мерами по развитию тех или иных отраслей экономики, по улучшению качества жизни людей категорически не было", - подчеркнул экс-президент.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияВладимир ВоронинЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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