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Минспорт РФ поддержит строительство бассейна в Ростове - РИА Новости, 26.07.2025
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Ростовская область
 
19:33 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/minsport-2031651636.html
Минспорт РФ поддержит строительство бассейна в Ростове
Минспорт РФ поддержит строительство бассейна в Ростове - РИА Новости, 26.07.2025
Минспорт РФ поддержит строительство бассейна в Ростове
Минспорт России поддержит строительство бассейна и ремонт стадионов в Ростове-на-Дону, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:33:00+03:00
2025-07-26T19:33:00+03:00
ростовская область
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юрий слюсарь
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михаил дегтярев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Минспорт России поддержит строительство бассейна и ремонт стадионов в Ростове-на-Дону, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В субботу Слюсарь обсудил с министром спорта России Михаилом Дегтяревым развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области. "Жители Ростовской области активно занимаются спортом. И спортивная инфраструктура у нас в регионе тоже развита, но недостаточно. Есть ряд вопросов, которые требуют решения", - приводятся в сообщении правительства области слова главы региона. Он рассказал, что в области 56 стадионов, 35 из них требуют ремонта. Большинство из них было передано муниципалитетам еще в 90-е годы с высоким износом и до сих пор не модернизировано. На сегодняшний день в области занимается только футболом более 150 тысяч человек. Необходимы обновление футбольных полей и освещения, восстановление беговых дорожек, замена трибун, установка модульных раздевалок. Слюсарь отметил, что регион готов вкладываться в развитие этих объектов, но необходима поддержка из федерального бюджета - при этих условиях можно будет обновлять по два стадиона в год. Еще один проект, по словам главы региона, в реализации которого нужна помощь федерального центра, - строительство бассейна на гребном канале "Дон" в Ростове. "Гребной канал - это средоточие спортивной активности, много людей туда приезжает заниматься спортом, много детей. На базе крытого бассейна можно обеспечить круглогодичные тренировки по триатлону, гребному спорту и гребле на байдарках и каноэ", - сказал Слюсарь. Он отметил, что уже разработана проектная документация на устройство основания, сформирован земельный участок с инженерными сетями. Для реализации проекта необходимо более 250 млн рублей из федерального бюджета. "Министр поддержал главу региона, отметив социальную значимость объектов", - сказано в сообщении. Дегтярев отметил, что Ростовская область - регион спортивный. Более 60% жителей регулярно занимаются физкультурой и спортом. "С обеспеченностью инфраструктурой есть вопросы. Все желающие вести активный образ жизни и заниматься профессиональным спортом должны в равной степени эту возможность получить, и прежде всего на базе государственных учреждений. В регионе уже много таких объектов, но вместе с вами нам предстоит построить ещё больше", - сказал Дегтярев.
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ростовская область, юрий слюсарь , россия, михаил дегтярев, ростов
Ростовская область , Ростовская область, Юрий Слюсарь , Россия, Михаил Дегтярев, Ростов
Минспорт РФ поддержит строительство бассейна в Ростове

Минспорт поддержит строительство бассейна и ремонт стадионов в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВрио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Минспорт России поддержит строительство бассейна и ремонт стадионов в Ростове-на-Дону, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В субботу Слюсарь обсудил с министром спорта России Михаилом Дегтяревым развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области.
«
"Жители Ростовской области активно занимаются спортом. И спортивная инфраструктура у нас в регионе тоже развита, но недостаточно. Есть ряд вопросов, которые требуют решения", - приводятся в сообщении правительства области слова главы региона. Он рассказал, что в области 56 стадионов, 35 из них требуют ремонта. Большинство из них было передано муниципалитетам еще в 90-е годы с высоким износом и до сих пор не модернизировано.
На сегодняшний день в области занимается только футболом более 150 тысяч человек. Необходимы обновление футбольных полей и освещения, восстановление беговых дорожек, замена трибун, установка модульных раздевалок. Слюсарь отметил, что регион готов вкладываться в развитие этих объектов, но необходима поддержка из федерального бюджета - при этих условиях можно будет обновлять по два стадиона в год.
Еще один проект, по словам главы региона, в реализации которого нужна помощь федерального центра, - строительство бассейна на гребном канале "Дон" в Ростове. "Гребной канал - это средоточие спортивной активности, много людей туда приезжает заниматься спортом, много детей. На базе крытого бассейна можно обеспечить круглогодичные тренировки по триатлону, гребному спорту и гребле на байдарках и каноэ", - сказал Слюсарь.
Он отметил, что уже разработана проектная документация на устройство основания, сформирован земельный участок с инженерными сетями. Для реализации проекта необходимо более 250 млн рублей из федерального бюджета.
"Министр поддержал главу региона, отметив социальную значимость объектов", - сказано в сообщении.
Дегтярев отметил, что Ростовская область - регион спортивный. Более 60% жителей регулярно занимаются физкультурой и спортом. "С обеспеченностью инфраструктурой есть вопросы. Все желающие вести активный образ жизни и заниматься профессиональным спортом должны в равной степени эту возможность получить, и прежде всего на базе государственных учреждений. В регионе уже много таких объектов, но вместе с вами нам предстоит построить ещё больше", - сказал Дегтярев.
 
Ростовская областьРостовская областьЮрий СлюсарьРоссияМихаил ДегтяревРостов
 
 
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