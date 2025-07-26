https://ria.ru/20250726/minsport-2031651636.html
Минспорт РФ поддержит строительство бассейна в Ростове
Минспорт РФ поддержит строительство бассейна в Ростове - РИА Новости, 26.07.2025
Минспорт РФ поддержит строительство бассейна в Ростове
Минспорт России поддержит строительство бассейна и ремонт стадионов в Ростове-на-Дону, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:33:00+03:00
2025-07-26T19:33:00+03:00
2025-07-26T19:33:00+03:00
ростовская область
ростовская область
юрий слюсарь
россия
михаил дегтярев
ростов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982425326_0:17:3160:1795_1920x0_80_0_0_e9be67dfdbc2e2f76181c046781a2170.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Минспорт России поддержит строительство бассейна и ремонт стадионов в Ростове-на-Дону, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. В субботу Слюсарь обсудил с министром спорта России Михаилом Дегтяревым развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области. "Жители Ростовской области активно занимаются спортом. И спортивная инфраструктура у нас в регионе тоже развита, но недостаточно. Есть ряд вопросов, которые требуют решения", - приводятся в сообщении правительства области слова главы региона. Он рассказал, что в области 56 стадионов, 35 из них требуют ремонта. Большинство из них было передано муниципалитетам еще в 90-е годы с высоким износом и до сих пор не модернизировано. На сегодняшний день в области занимается только футболом более 150 тысяч человек. Необходимы обновление футбольных полей и освещения, восстановление беговых дорожек, замена трибун, установка модульных раздевалок. Слюсарь отметил, что регион готов вкладываться в развитие этих объектов, но необходима поддержка из федерального бюджета - при этих условиях можно будет обновлять по два стадиона в год. Еще один проект, по словам главы региона, в реализации которого нужна помощь федерального центра, - строительство бассейна на гребном канале "Дон" в Ростове. "Гребной канал - это средоточие спортивной активности, много людей туда приезжает заниматься спортом, много детей. На базе крытого бассейна можно обеспечить круглогодичные тренировки по триатлону, гребному спорту и гребле на байдарках и каноэ", - сказал Слюсарь. Он отметил, что уже разработана проектная документация на устройство основания, сформирован земельный участок с инженерными сетями. Для реализации проекта необходимо более 250 млн рублей из федерального бюджета. "Министр поддержал главу региона, отметив социальную значимость объектов", - сказано в сообщении. Дегтярев отметил, что Ростовская область - регион спортивный. Более 60% жителей регулярно занимаются физкультурой и спортом. "С обеспеченностью инфраструктурой есть вопросы. Все желающие вести активный образ жизни и заниматься профессиональным спортом должны в равной степени эту возможность получить, и прежде всего на базе государственных учреждений. В регионе уже много таких объектов, но вместе с вами нам предстоит построить ещё больше", - сказал Дегтярев.
ростовская область
россия
ростов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982425326_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_1a9adf3feabc41e34beabd0ba7f5d672.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юрий слюсарь , россия, михаил дегтярев, ростов
Ростовская область , Ростовская область, Юрий Слюсарь , Россия, Михаил Дегтярев, Ростов
Минспорт РФ поддержит строительство бассейна в Ростове
Минспорт поддержит строительство бассейна и ремонт стадионов в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Минспорт России поддержит строительство бассейна и ремонт стадионов в Ростове-на-Дону, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В субботу Слюсарь
обсудил с министром спорта России Михаилом Дегтяревым
развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области
.
«
"Жители Ростовской области активно занимаются спортом. И спортивная инфраструктура у нас в регионе тоже развита, но недостаточно. Есть ряд вопросов, которые требуют решения", - приводятся в сообщении правительства области слова главы региона. Он рассказал, что в области 56 стадионов, 35 из них требуют ремонта. Большинство из них было передано муниципалитетам еще в 90-е годы с высоким износом и до сих пор не модернизировано.
На сегодняшний день в области занимается только футболом более 150 тысяч человек. Необходимы обновление футбольных полей и освещения, восстановление беговых дорожек, замена трибун, установка модульных раздевалок. Слюсарь отметил, что регион готов вкладываться в развитие этих объектов, но необходима поддержка из федерального бюджета - при этих условиях можно будет обновлять по два стадиона в год.
Еще один проект, по словам главы региона, в реализации которого нужна помощь федерального центра, - строительство бассейна на гребном канале "Дон" в Ростове
. "Гребной канал - это средоточие спортивной активности, много людей туда приезжает заниматься спортом, много детей. На базе крытого бассейна можно обеспечить круглогодичные тренировки по триатлону, гребному спорту и гребле на байдарках и каноэ", - сказал Слюсарь.
Он отметил, что уже разработана проектная документация на устройство основания, сформирован земельный участок с инженерными сетями. Для реализации проекта необходимо более 250 млн рублей из федерального бюджета.
"Министр поддержал главу региона, отметив социальную значимость объектов", - сказано в сообщении.
Дегтярев отметил, что Ростовская область - регион спортивный. Более 60% жителей регулярно занимаются физкультурой и спортом. "С обеспеченностью инфраструктурой есть вопросы. Все желающие вести активный образ жизни и заниматься профессиональным спортом должны в равной степени эту возможность получить, и прежде всего на базе государственных учреждений. В регионе уже много таких объектов, но вместе с вами нам предстоит построить ещё больше", - сказал Дегтярев.