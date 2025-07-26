https://ria.ru/20250726/minoborony-2031606264.html

ПВО сбила два беспилотника над Ингушетией и Курской областью

ПВО сбила два беспилотника над Ингушетией и Курской областью - РИА Новости, 26.07.2025

ПВО сбила два беспилотника над Ингушетией и Курской областью

Средства ПВО за час уничтожили по одному беспилотнику над территориями Ингушетии и Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T13:38:00+03:00

2025-07-26T13:38:00+03:00

2025-07-26T13:44:00+03:00

курская область

республика ингушетия

россия

безопасность

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Средства ПВО за час уничтожили по одному беспилотнику над территориями Ингушетии и Курской области, сообщили в Минобороны РФ."С 10.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Республики Ингушетия и Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

курская область, республика ингушетия, россия, безопасность