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ПВО сбила два беспилотника над Ингушетией и Курской областью
ПВО сбила два беспилотника над Ингушетией и Курской областью - РИА Новости, 26.07.2025
ПВО сбила два беспилотника над Ингушетией и Курской областью
Средства ПВО за час уничтожили по одному беспилотнику над территориями Ингушетии и Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T13:38:00+03:00
2025-07-26T13:38:00+03:00
2025-07-26T13:44:00+03:00
курская область
республика ингушетия
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безопасность
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Средства ПВО за час уничтожили по одному беспилотнику над территориями Ингушетии и Курской области, сообщили в Минобороны РФ."С 10.00 мск до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Республики Ингушетия и Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, республика ингушетия, россия, безопасность
Курская область, Республика Ингушетия, Россия, Безопасность
ПВО сбила два беспилотника над Ингушетией и Курской областью
Минобороны: ПВО сбила по одному БПЛА над Ингушетией и Курской областью