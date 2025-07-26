https://ria.ru/20250726/migranty-2031573367.html

Пентагон отправил 1700 военных на борьбу с мигрантами

Пентагон отправил 1700 военных на борьбу с мигрантами - РИА Новости, 26.07.2025

Пентагон отправил 1700 военных на борьбу с мигрантами

Министерство обороны США передало под управление губернаторов штатов 1700 военных для работы с Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) в борьбе с... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T09:23:00+03:00

2025-07-26T09:23:00+03:00

2025-07-26T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министерство обороны США передало под управление губернаторов штатов 1700 военных для работы с Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) в борьбе с нелегальными мигрантами. "Министерство обороны объявило сегодня об изменении статуса военнослужащих, поддерживающих Иммиграционную и таможенную полицию в миссии по обеспечению иммиграционного законодательства. Статус служащих будет изменен с 10 на 32. Изменение затронет 1200 назначенных сотрудников, а также 500 дополнительных сотрудников", - говорится в пресс-релизе на сайте Пентагона. Согласно информации на сайте Национальной гвардии США, статус 10 для американских военнослужащих означает, что они подведомственны федеральному правительству и президенту США, статус 32 подразумевает, что военные подчиняются губернатору штата. Такое решение позволит военным "напрямую взаимодействовать с лицами, находящимися по арестом ICE", отмечается в публикации. В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

https://ria.ru/20250719/ssha-2030102719.html

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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша