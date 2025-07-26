Рейтинг@Mail.ru
Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы - РИА Новости, 26.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/meditsina-2031664092.html
Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы
Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы - РИА Новости, 26.07.2025
Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы
Первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом эпидсезоне начали поступать в российские регионы, всего до конца ноября туда доставят 70,6 миллиона... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T21:33:00+03:00
2025-07-26T21:33:00+03:00
россия
общество
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152986/41/1529864161_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_eb51fc06753a5f9b776a5217bc3bf066.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом эпидсезоне начали поступать в российские регионы, всего до конца ноября туда доставят 70,6 миллиона препаратов, сообщили в Минздраве. "В регионы поступают первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом сезоне. В рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП) до конца ноября в российские регионы поступят 70,6 миллиона препаратов", - говорится в Telegram-канале министерства здравоохранения РФ. Уточняется, что они содержат обновленные штаммы вирусов с актуальными для нового осенне-зимнего сезона антигенами. "В июле и августе в медицинские учреждения поступят первые партии четырехвалентной вакцины "Ультрикс Квадри". Всего будет поставлено 14,1 миллиона доз этого препарата. Также поступят трехвалентные вакцины "Совигрипп" и "Флю-М", - добавили в Минздраве.
https://ria.ru/20250724/tailand-2031254851.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152986/41/1529864161_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_82188a4a8c735d00c24b783aef582c9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, медицина
Россия, Общество, Медицина
Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы

Минздрав: первые партии вакцин для профилактики гриппа поступили в регионы

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом эпидсезоне начали поступать в российские регионы, всего до конца ноября туда доставят 70,6 миллиона препаратов, сообщили в Минздраве.
"В регионы поступают первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом сезоне. В рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП) до конца ноября в российские регионы поступят 70,6 миллиона препаратов", - говорится в Telegram-канале министерства здравоохранения РФ.
Уточняется, что они содержат обновленные штаммы вирусов с актуальными для нового осенне-зимнего сезона антигенами.
"В июле и августе в медицинские учреждения поступят первые партии четырехвалентной вакцины "Ультрикс Квадри". Всего будет поставлено 14,1 миллиона доз этого препарата. Также поступят трехвалентные вакцины "Совигрипп" и "Флю-М", - добавили в Минздраве.
Донорская кровь - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Минздрав Таиланда объявил сбор донорской крови
24 июля, 20:05
 
РоссияОбществоМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала