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Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы
Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы - РИА Новости, 26.07.2025
Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы
Первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом эпидсезоне начали поступать в российские регионы, всего до конца ноября туда доставят 70,6 миллиона... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T21:33:00+03:00
2025-07-26T21:33:00+03:00
2025-07-26T21:33:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом эпидсезоне начали поступать в российские регионы, всего до конца ноября туда доставят 70,6 миллиона препаратов, сообщили в Минздраве. "В регионы поступают первые партии вакцин для профилактики гриппа в новом сезоне. В рамках Национального календаря профилактических прививок (НКПП) до конца ноября в российские регионы поступят 70,6 миллиона препаратов", - говорится в Telegram-канале министерства здравоохранения РФ. Уточняется, что они содержат обновленные штаммы вирусов с актуальными для нового осенне-зимнего сезона антигенами. "В июле и августе в медицинские учреждения поступят первые партии четырехвалентной вакцины "Ультрикс Квадри". Всего будет поставлено 14,1 миллиона доз этого препарата. Также поступят трехвалентные вакцины "Совигрипп" и "Флю-М", - добавили в Минздраве.
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россия, общество, медицина
Россия, Общество, Медицина
Первые партии вакцин для профилактики гриппа начали поступать в регионы
Минздрав: первые партии вакцин для профилактики гриппа поступили в регионы