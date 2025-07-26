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Трамп заявил, что пропали деньги, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров - РИА Новости, 26.07.2025
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05:11 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/los-andzheles-2031558068.html
Трамп заявил, что пропали деньги, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров
Трамп заявил, что пропали деньги, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров - РИА Новости, 26.07.2025
Трамп заявил, что пропали деньги, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров
Президент США Дональд Трамп заявил, что пропали 100 миллионов долларов, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T05:11:00+03:00
2025-07-26T05:11:00+03:00
в мире
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лос-анджелес
калифорния
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пропали 100 миллионов долларов, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. "Полная катастрофа. Похоже на очередное вдохновленное демократами мошенничество. 100 миллионов долларов пропали", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Средства предназначались пострадавшим от пожаров, уточнил Трамп. При этом губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома американский президент обвинил в плохом управлении.
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в мире, сша, лос-анджелес, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом
В мире, США, Лос-Анджелес, Калифорния, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом
Трамп заявил, что пропали деньги, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров

Трамп: у пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе украли сто миллионов долларов

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пропали 100 миллионов долларов, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе.
"Полная катастрофа. Похоже на очередное вдохновленное демократами мошенничество. 100 миллионов долларов пропали", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Средства предназначались пострадавшим от пожаров, уточнил Трамп.
При этом губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома американский президент обвинил в плохом управлении.
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В миреСШАЛос-АнджелесКалифорнияДональд ТрампГэвин Ньюсом
 
 
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