https://ria.ru/20250726/los-andzheles-2031558068.html

Трамп заявил, что пропали деньги, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров

Трамп заявил, что пропали деньги, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров - РИА Новости, 26.07.2025

Трамп заявил, что пропали деньги, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров

Президент США Дональд Трамп заявил, что пропали 100 миллионов долларов, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T05:11:00+03:00

2025-07-26T05:11:00+03:00

2025-07-26T05:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пропали 100 миллионов долларов, предназначавшиеся пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе. "Полная катастрофа. Похоже на очередное вдохновленное демократами мошенничество. 100 миллионов долларов пропали", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Средства предназначались пострадавшим от пожаров, уточнил Трамп. При этом губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома американский президент обвинил в плохом управлении.

https://ria.ru/20250114/los-andzheles-1993575896.html

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в мире, сша, лос-анджелес, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом