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Залповый ливень залил Обнинск - РИА Новости, 26.07.2025
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18:27 26.07.2025
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Залповый ливень залил Обнинск
Залповый ливень залил Обнинск - РИА Новости, 26.07.2025
Залповый ливень залил Обнинск
Залповый ливень сродни тропическому залил Обнинск в Калужской области буквально за полтора часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T18:27:00+03:00
2025-07-26T18:27:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Залповый ливень сродни тропическому залил Обнинск в Калужской области буквально за полтора часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. В соцсетях люди публикуют фото и видео подтопленных районов Обнинска. На некоторых территориях машины оказались под водой практически по крышу, люди передвигаются по колено в воде, затоплены подземные паркинги и переходы. Одна жительница сняла видео, на котором запечатлено, как она с коляской переходит дорогу по пешеходному переходу и массивный поток воды чуть не сбивает ее с ног. Представитель пресс-службы добавила, что информации о количестве выпавших осадков у нее нет. "Но совершенно очевидно, что это был не просто дождь, это был залповый ливень сродни тропическому. Такие ливни у нас сейчас в Москве, в других городах. Ливневка в Обнинске исправна, она постоянно поддерживается в рабочем состоянии, практически ежедневно ее осматривают, очищают, производят все необходимые действия. Но дело в том, что, когда одномоментно выпадает огромное количество осадков, мгновенно уйти в ливневку они в таком количестве не могут", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, ливень продолжался около полутора часов. Собеседница отметила, что городские власти ожидают ухода воды в течение ближайших полутора-двух часов. В Обнинске в субботу празднуют День города. Власти проинформировали горожан на своих ресурсах, что программа Дня города в Белкинском парке отменена в связи с погодными условиями.
https://ria.ru/20250721/potop-2030403777.html
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происшествия, обнинск, калужская область, москва, погода
Происшествия, Обнинск, Калужская область, Москва, Погода
Залповый ливень залил Обнинск

Залповый ливень залил калужский Обнинск за полтора часа, но вода уже спадает

© ЧП Обнинск/TelegramПоследствия ливня в Обнинске в Калужской области
Последствия ливня в Обнинске в Калужской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© ЧП Обнинск/Telegram
Последствия ливня в Обнинске в Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Залповый ливень сродни тропическому залил Обнинск в Калужской области буквально за полтора часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
В соцсетях люди публикуют фото и видео подтопленных районов Обнинска. На некоторых территориях машины оказались под водой практически по крышу, люди передвигаются по колено в воде, затоплены подземные паркинги и переходы. Одна жительница сняла видео, на котором запечатлено, как она с коляской переходит дорогу по пешеходному переходу и массивный поток воды чуть не сбивает ее с ног.
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Представитель пресс-службы добавила, что информации о количестве выпавших осадков у нее нет.
«
"Но совершенно очевидно, что это был не просто дождь, это был залповый ливень сродни тропическому. Такие ливни у нас сейчас в Москве, в других городах. Ливневка в Обнинске исправна, она постоянно поддерживается в рабочем состоянии, практически ежедневно ее осматривают, очищают, производят все необходимые действия. Но дело в том, что, когда одномоментно выпадает огромное количество осадков, мгновенно уйти в ливневку они в таком количестве не могут", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, ливень продолжался около полутора часов.
Собеседница отметила, что городские власти ожидают ухода воды в течение ближайших полутора-двух часов.
В Обнинске в субботу празднуют День города. Власти проинформировали горожан на своих ресурсах, что программа Дня города в Белкинском парке отменена в связи с погодными условиями.
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