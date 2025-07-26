https://ria.ru/20250726/liven-2031642869.html

Залповый ливень залил Обнинск

Залповый ливень залил Обнинск - РИА Новости, 26.07.2025

Залповый ливень залил Обнинск

Залповый ливень сродни тропическому залил Обнинск в Калужской области буквально за полтора часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T18:27:00+03:00

2025-07-26T18:27:00+03:00

2025-07-26T18:27:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Залповый ливень сродни тропическому залил Обнинск в Калужской области буквально за полтора часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. В соцсетях люди публикуют фото и видео подтопленных районов Обнинска. На некоторых территориях машины оказались под водой практически по крышу, люди передвигаются по колено в воде, затоплены подземные паркинги и переходы. Одна жительница сняла видео, на котором запечатлено, как она с коляской переходит дорогу по пешеходному переходу и массивный поток воды чуть не сбивает ее с ног. Представитель пресс-службы добавила, что информации о количестве выпавших осадков у нее нет. "Но совершенно очевидно, что это был не просто дождь, это был залповый ливень сродни тропическому. Такие ливни у нас сейчас в Москве, в других городах. Ливневка в Обнинске исправна, она постоянно поддерживается в рабочем состоянии, практически ежедневно ее осматривают, очищают, производят все необходимые действия. Но дело в том, что, когда одномоментно выпадает огромное количество осадков, мгновенно уйти в ливневку они в таком количестве не могут", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, ливень продолжался около полутора часов. Собеседница отметила, что городские власти ожидают ухода воды в течение ближайших полутора-двух часов. В Обнинске в субботу празднуют День города. Власти проинформировали горожан на своих ресурсах, что программа Дня города в Белкинском парке отменена в связи с погодными условиями.

https://ria.ru/20250721/potop-2030403777.html

https://ria.ru/20250716/nalchik-2029514894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, обнинск, калужская область, москва, погода