https://ria.ru/20250726/liksutov-2031519618.html

Ликсутов: компании Москвы увеличили производство товаров здорового питания

Ликсутов: компании Москвы увеличили производство товаров здорового питания - РИА Новости, 26.07.2025

Ликсутов: компании Москвы увеличили производство товаров здорового питания

Столичные компании увеличивают ассортимент продуктов здорового питания и наращивают их производство, заявил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T13:13:00+03:00

2025-07-26T13:13:00+03:00

2025-07-26T13:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

питание

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Столичные компании увеличивают ассортимент продуктов здорового питания и наращивают их производство, заявил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ТиНАО формируется кластер пищевой промышленности. На его территории разместятся предприятия по выпуску мясной и молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд. Благодаря поддержке города объемы выпуска продуктов для здорового питания в столице демонстрируют устойчивый рост", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель московского градоначальника отметил, что с января по май столичные компании выпустили более 114 тысяч тонн муки из растительных культур – это выше показателей того же периода 2024 года.В Москве функционируют свыше 320 компаний, занимающихся пищевой продукцией. При активной поддержке столицы производители наращивают позиции на рынке."За период январь-май 2025-го компании произвели и выпустили около 276 тонн зерновых продуктов для завтрака и других изделий из зерновых культур. Позитивная динамика индекса производства подтверждает растущую популярность тренда на здоровое питание у москвичей. Предприятия выпускают широкий ассортимент пищевых продуктов, в том числе и для тех, кто следит за питанием и придерживается диет", – отметил глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, компания "Фуд Рев" занимается производством шоколадных батончиков и конфет без добавленного рафинированного сахара. С начала года она создала и отгрузила свыше 1,3 миллиона единиц товара, объем продаж – 102 миллиона рублей.Другая столичная компания "Гранола. Лаб" производит питательные батончики и гранолу – смеси запеченных злаков, сухофруктов, ягод и других наполнителей, уже готовых к употреблению. При создании продукции не добавляется сахар и искусственные красители.Бренд Grechkabread создает выпечку ручной работы без сахара, глютена, дрожжей. В производстве изделий используются ядра зеленой гречихи. Компания выпускает брауни, капкейки и другую продукцию.Ранее Ликсутов рассказал о том, что столичные производители одежды выпустили за пять месяцев 2025 года продукции более чем на 62 миллиарда рублей или почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

https://ria.ru/20250724/mesta-2031102268.html

https://ria.ru/20250720/liksutov-2030200130.html

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