https://ria.ru/20250726/kuvekino-2031525497.html

Пул резидентов промпарка "Кувекино" пополнился новой компанией

Пул резидентов промпарка "Кувекино" пополнился новой компанией - РИА Новости, 26.07.2025

Пул резидентов промпарка "Кувекино" пополнился новой компанией

Компания "Пенетрон", занимающаяся производством материалов для гидроизоляции, вошла в число резидентов промпарка "Кувекино" в Новой Москве, объект создается по... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T11:00:00+03:00

2025-07-26T11:00:00+03:00

2025-07-26T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

новая москва

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Компания "Пенетрон", занимающаяся производством материалов для гидроизоляции, вошла в число резидентов промпарка "Кувекино" в Новой Москве, объект создается по программе стимулирования создания мест приложения труда, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов."Размещение нового резидента в промышленном парке “Кувекино” подтверждает востребованность программы создания мест приложения труда со стороны бизнеса. Проект сочетает высокотехнологичную архитектуру, эргономику и современную логистику. Его общая площадь составит 340 тысяч квадратных метров, из которых почти 40 тысяч придутся на первую очередь, включающую три промышленных корпуса формата light industrial", – подчеркнул Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.В парке появится еще один московский офис компании и логистический хаб. В свою очередь, это поможет улучшить поставки и сделать более эффективным обслуживание клиентов в столице. Решение о том, чтобы разместить объекты на территории промпарка, было принято в том числе на основе формата light industrial. Возведением проекта "Кувекино" занимается девелоперская компания Parametr.Как отметил ее управляющий партнер Александр Манунин, промпарк привлечет возможных резидентов сочетанием форматов индустриально-логистической недвижимости.При создании парка будет проработана инженерная инфраструктура, также специалисты уделят внимание экологической части. Пространство получит сертификацию по системе "Клевер". Помимо этого, автомобилистам будет доступен выезд на проспект Славского, соединяющий Калужское и Варшавское шоссе.Программа стимулирования создания мест приложения труда работает с 2020 года, она действует практически во всех столичных районах. Инвесторы создадут свыше 230 объектов, а общая площадь возведенных зданий – более 6 миллионов квадратных метров. В Москве появятся новые промпредприятия, учреждения образования, культуры, спорта, офисные и торговые центры.Благодаря программе в развитие столицы и создание мест приложения труда привлекут свыше 2,2 триллионов рублей. Это поможет создать свыше 310 тысяч новых рабочих мест для жителей Москвы.Ранее Гарбузов заявил, что по программе стимулирования создания мест приложения труда в Северном административном округе столицы появится современный промышленно-производственный объект, благодаря которому будет создано порядка тысячи рабочих мест для жителей столицы. Он будет создан вблизи Новосходненского шоссе.

https://ria.ru/20250723/garbuzov-2030771201.html

https://ria.ru/20250721/garbuzov-2030350850.html

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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , новая москва