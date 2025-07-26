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Константинов заявил, что украинский народ оказался в ловушке - РИА Новости, 26.07.2025
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07:13 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/konstantinov-2031563060.html
Константинов заявил, что украинский народ оказался в ловушке
Константинов заявил, что украинский народ оказался в ловушке - РИА Новости, 26.07.2025
Константинов заявил, что украинский народ оказался в ловушке
Украинский народ оказался в ловушке, его используют как ресурс в противостоянии с Россией, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:13:00+03:00
2025-07-26T07:13:00+03:00
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Украинский народ оказался в ловушке, его используют как ресурс в противостоянии с Россией, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. "Народ на Украине оказался в ловушке. Реальной экономики нет. Служба в армии для людей - это хоть какой-то заработок, другого же нет. Но даже при этом желающих умирать за деньги немного, поэтому приходится ловить людей по улицам", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, ситуация у ВСУ на фронте очень непростая, потери огромные. "А воевать-то кому-то надо. Они пытаются частично компенсировать людские потери беспилотниками, но этого явно не хватает. Но рассчитывать на то, что украинцы кончатся или массово разбегутся, было бы неправильно", - сказал глава парламента. По его словам, Владимир Зеленский живет в театре, а театр - это красивые декорации, узкие стены, ограниченное количество людей. "В нём нет разрушенных украинских сел и городов, многотысячных кладбищ", - подчеркнул глава парламента. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250715/krym-2029154720.html
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украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Константинов заявил, что украинский народ оказался в ловушке

Константинов: украинский народ оказался в ловушке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Украинский народ оказался в ловушке, его используют как ресурс в противостоянии с Россией, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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"Народ на Украине оказался в ловушке. Реальной экономики нет. Служба в армии для людей - это хоть какой-то заработок, другого же нет. Но даже при этом желающих умирать за деньги немного, поэтому приходится ловить людей по улицам", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, ситуация у ВСУ на фронте очень непростая, потери огромные.
"А воевать-то кому-то надо. Они пытаются частично компенсировать людские потери беспилотниками, но этого явно не хватает. Но рассчитывать на то, что украинцы кончатся или массово разбегутся, было бы неправильно", - сказал глава парламента.
По его словам, Владимир Зеленский живет в театре, а театр - это красивые декорации, узкие стены, ограниченное количество людей.
"В нём нет разрушенных украинских сел и городов, многотысячных кладбищ", - подчеркнул глава парламента.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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