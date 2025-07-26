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Таиланда и Камбоджа прекратили огонь на границе из-за ливней, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2025
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19:53 26.07.2025 (обновлено: 19:54 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/konflikt-2031653602.html
Таиланда и Камбоджа прекратили огонь на границе из-за ливней, пишут СМИ
Таиланда и Камбоджа прекратили огонь на границе из-за ливней, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2025
Таиланда и Камбоджа прекратили огонь на границе из-за ливней, пишут СМИ
Сильные ливни, обрушившиеся на большинство районов боевых действий на границе между Таиландом и Камбоджей, стали причиной вынужденного временного прекращения... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T19:53:00+03:00
2025-07-26T19:54:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
российская империя
пхетхонгтхан чинават
хун сен
оон
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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БАНГКОК, 26 июл - РИА Новости. Сильные ливни, обрушившиеся на большинство районов боевых действий на границе между Таиландом и Камбоджей, стали причиной вынужденного временного прекращения огня на линии границы, сообщает в субботу газета Nation со ссылкой на командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, в зоне ответственности которого происходят основные боестолкновения. "Оперативное командование Второго военного округа сухопутных войск сообщило, что боевые действия временно прекращены из-за проливных дождей в зоне конфликта, при этом ситуация в целом остается практически неизменной по состоянию на 16.00 субботы (12.00 мск - ред.) в сравнении с полуднем того же дня (08.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении издания. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html
https://ria.ru/20250726/ssha-2031653218.html
таиланд
камбоджа
российская империя
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в мире, таиланд, камбоджа, российская империя, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Российская империя, Пхетхонгтхан Чинават, Хун Сен, ООН, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Таиланда и Камбоджа прекратили огонь на границе из-за ливней, пишут СМИ

Ливни приостановили боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи

© Фото : Royal Thai Armed ForcesУкраинский танк Т-84 "Оплот" Вооруженных сил Таиланда
Украинский танк Т-84 Оплот Вооруженных сил Таиланда - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© Фото : Royal Thai Armed Forces
Украинский танк Т-84 "Оплот" Вооруженных сил Таиланда. Архивное фото
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БАНГКОК, 26 июл - РИА Новости. Сильные ливни, обрушившиеся на большинство районов боевых действий на границе между Таиландом и Камбоджей, стали причиной вынужденного временного прекращения огня на линии границы, сообщает в субботу газета Nation со ссылкой на командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, в зоне ответственности которого происходят основные боестолкновения.
"Оперативное командование Второго военного округа сухопутных войск сообщило, что боевые действия временно прекращены из-за проливных дождей в зоне конфликта, при этом ситуация в целом остается практически неизменной по состоянию на 16.00 субботы (12.00 мск - ред.) в сравнении с полуднем того же дня (08.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении издания.
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Экс-премьер Камбоджи раскрыл секреты семьи премьера Таиланда
27 июня, 13:20
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились на встречу для проработки перемирия
Вчера, 19:46
 
В миреТаиландКамбоджаРоссийская империяПхетхонгтхан ЧинаватХун СенООНОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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