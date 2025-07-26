https://ria.ru/20250726/konflikt-2031653602.html

Таиланда и Камбоджа прекратили огонь на границе из-за ливней, пишут СМИ

Таиланда и Камбоджа прекратили огонь на границе из-за ливней, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2025

Таиланда и Камбоджа прекратили огонь на границе из-за ливней, пишут СМИ

Сильные ливни, обрушившиеся на большинство районов боевых действий на границе между Таиландом и Камбоджей, стали причиной вынужденного временного прекращения... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T19:53:00+03:00

2025-07-26T19:53:00+03:00

2025-07-26T19:54:00+03:00

в мире

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пхетхонгтхан чинават

хун сен

оон

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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БАНГКОК, 26 июл - РИА Новости. Сильные ливни, обрушившиеся на большинство районов боевых действий на границе между Таиландом и Камбоджей, стали причиной вынужденного временного прекращения огня на линии границы, сообщает в субботу газета Nation со ссылкой на командование Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, в зоне ответственности которого происходят основные боестолкновения. "Оперативное командование Второго военного округа сухопутных войск сообщило, что боевые действия временно прекращены из-за проливных дождей в зоне конфликта, при этом ситуация в целом остается практически неизменной по состоянию на 16.00 субботы (12.00 мск - ред.) в сравнении с полуднем того же дня (08.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении издания. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html

https://ria.ru/20250726/ssha-2031653218.html

таиланд

камбоджа

российская империя

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в мире, таиланд, камбоджа, российская империя, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей