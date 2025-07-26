https://ria.ru/20250726/konflikt-2031570034.html
Эксперт оценил вероятность достижения мира между Таиландом и Камбоджей
Эксперт оценил вероятность достижения мира между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 26.07.2025
Эксперт оценил вероятность достижения мира между Таиландом и Камбоджей
Разногласия, спровоцировавшие конфликт между Таиландом и Камбоджей, сохраняются, несмотря на то, что посреднические усилия могут быть восприняты позитивно,... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T08:27:00+03:00
2025-07-26T08:27:00+03:00
2025-07-26T08:27:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
малайзия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Разногласия, спровоцировавшие конфликт между Таиландом и Камбоджей, сохраняются, несмотря на то, что посреднические усилия могут быть восприняты позитивно, заявила РИА Новости доцент кафедры международных отношений и прав человека Университета Малайи Ку Ин Хои, указав на низкую вероятность достижения мира между сторонами в ближайшее время. Ранее в пятницу официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявил, что страна согласна на посредничество Малайзии в урегулировании пограничного конфликта с Камбоджей, отметив при этом, что соответствующего запроса от Куала-Лумпура пока не поступало. "Посредничество возможно, особенно с учётом того, что Малайзия в настоящее время является председателем АСЕАН. Премьер-министр Анвар Ибрагим отреагировал оперативно, выразив обеспокоенность по поводу столкновений и предложив поддержку усилий по деэскалации со стороны Малайзии. Однако мы также должны помнить, что посредничество может приветствоваться чисто символически, в то время как политически чувствительные вопросы, особенно те, которые затрагивают национальную гордость и суверенитет, часто решаются по двусторонним каналам", - сказала профессор. При этом она отметила, что Малайзия и АСЕАН всё ещё могут сыграть значимую, пусть и "закулисную" роль в урегулировании конфликта, действуя посредством "челночной и тихой дипломатии", направленной на снижение напряжённости и выстраивание диалога. "Быстрое прекращение огня или прорыв в переговорах маловероятны. Постепенная деэскалация более реалистична. Основные проблемы, включая исторические обиды, нерешённую демаркацию границы и растущий национализм, требуют долгосрочных дипломатических усилий. Таким образом, хотя участие Малайзии является шагом в правильном направлении, реальный прогресс будет зависеть от устойчивой политической воли обеих сторон", - заключила Ку. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооружённую фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооружённых сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая между военнослужащими двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
https://ria.ru/20250726/kambodzha-2031547492.html
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в мире, таиланд, камбоджа, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Эксперт оценил вероятность достижения мира между Таиландом и Камбоджей
Ку Ин Хои: быстрое прекращение огня между Таиландом и Камбоджей маловероятно
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Разногласия, спровоцировавшие конфликт между Таиландом и Камбоджей, сохраняются, несмотря на то, что посреднические усилия могут быть восприняты позитивно, заявила РИА Новости доцент кафедры международных отношений и прав человека Университета Малайи Ку Ин Хои, указав на низкую вероятность достижения мира между сторонами в ближайшее время.
Ранее в пятницу официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявил, что страна согласна на посредничество Малайзии
в урегулировании пограничного конфликта с Камбоджей
, отметив при этом, что соответствующего запроса от Куала-Лумпура
пока не поступало.
"Посредничество возможно, особенно с учётом того, что Малайзия в настоящее время является председателем АСЕАН. Премьер-министр Анвар Ибрагим
отреагировал оперативно, выразив обеспокоенность по поводу столкновений и предложив поддержку усилий по деэскалации со стороны Малайзии. Однако мы также должны помнить, что посредничество может приветствоваться чисто символически, в то время как политически чувствительные вопросы, особенно те, которые затрагивают национальную гордость и суверенитет, часто решаются по двусторонним каналам", - сказала профессор.
При этом она отметила, что Малайзия и АСЕАН всё ещё могут сыграть значимую, пусть и "закулисную" роль в урегулировании конфликта, действуя посредством "челночной и тихой дипломатии", направленной на снижение напряжённости и выстраивание диалога.
"Быстрое прекращение огня или прорыв в переговорах маловероятны. Постепенная деэскалация более реалистична. Основные проблемы, включая исторические обиды, нерешённую демаркацию границы и растущий национализм, требуют долгосрочных дипломатических усилий. Таким образом, хотя участие Малайзии является шагом в правильном направлении, реальный прогресс будет зависеть от устойчивой политической воли обеих сторон", - заключила Ку.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом
и Камбоджей перешла в вооружённую фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооружённых сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая между военнослужащими двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.