https://ria.ru/20250726/kirill-2031548688.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Саратове

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Саратове - РИА Новости, 26.07.2025

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Саратове

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме в Саратове, в результате которого были повреждены более 30... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T00:37:00+03:00

2025-07-26T00:37:00+03:00

2025-07-26T00:37:00+03:00

происшествия

саратов

россия

саратовская область

роман бусаргин

русская православная церковь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме в Саратове, в результате которого были повреждены более 30 квартир, по предварительным данным, погибли 6 человек, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура по погибшим. Соболезнование патриарха губернатору Саратовской области Роману Бусаргину, родным и близким погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Саратове, а также митрополиту Саратовскому и Вольскому Игнатию (Депутатову) было опубликовано сайтом РПЦ. "Русская православная церковь, со своей стороны, готова быть рядом с теми, кто нуждается в пастырском утешении и поддержке… Убежден, что священнослужители вверенной вам Саратовской епархии окажут необходимую духовную помощь пострадавшим, найдут слова утешения и поддержки для всех, кого затронуло это страшное горе", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20250725/traur-2031533793.html

саратов

россия

саратовская область

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происшествия, саратов, россия, саратовская область, роман бусаргин, русская православная церковь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)