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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Саратове - РИА Новости, 26.07.2025
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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Саратове
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Саратове - РИА Новости, 26.07.2025
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Саратове
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме в Саратове, в результате которого были повреждены более 30... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T00:37:00+03:00
2025-07-26T00:37:00+03:00
происшествия
саратов
россия
саратовская область
роман бусаргин
русская православная церковь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме в Саратове, в результате которого были повреждены более 30 квартир, по предварительным данным, погибли 6 человек, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура по погибшим. Соболезнование патриарха губернатору Саратовской области Роману Бусаргину, родным и близким погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Саратове, а также митрополиту Саратовскому и Вольскому Игнатию (Депутатову) было опубликовано сайтом РПЦ. "Русская православная церковь, со своей стороны, готова быть рядом с теми, кто нуждается в пастырском утешении и поддержке… Убежден, что священнослужители вверенной вам Саратовской епархии окажут необходимую духовную помощь пострадавшим, найдут слова утешения и поддержки для всех, кого затронуло это страшное горе", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20250725/traur-2031533793.html
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происшествия, саратов, россия, саратовская область, роман бусаргин, русская православная церковь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область, Роман Бусаргин, Русская православная церковь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Саратове

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в доме в Саратове

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме в Саратове, в результате которого были повреждены более 30 квартир, по предварительным данным, погибли 6 человек, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Разбор завалов продолжается. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор объявил в регионе 26 июля днем траура по погибшим.
Соболезнование патриарха губернатору Саратовской области Роману Бусаргину, родным и близким погибших и пострадавшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Саратове, а также митрополиту Саратовскому и Вольскому Игнатию (Депутатову) было опубликовано сайтом РПЦ. "Русская православная церковь, со своей стороны, готова быть рядом с теми, кто нуждается в пастырском утешении и поддержке… Убежден, что священнослужители вверенной вам Саратовской епархии окажут необходимую духовную помощь пострадавшим, найдут слова утешения и поддержки для всех, кого затронуло это страшное горе", - говорится в публикации.
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Саратовской области объявили траур по погибшим при взрыве газа в доме
Вчера, 21:11
 
ПроисшествияСаратовРоссияСаратовская областьРоман БусаргинРусская православная церковьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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