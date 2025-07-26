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В Камбодже в результате обстрела погибли более десяти человек - РИА Новости, 26.07.2025
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07:38 26.07.2025
https://ria.ru/20250726/kambodzha-2031564917.html
В Камбодже в результате обстрела погибли более десяти человек
В Камбодже в результате обстрела погибли более десяти человек - РИА Новости, 26.07.2025
В Камбодже в результате обстрела погибли более десяти человек
Более 10 человек, включая гражданских лиц и военных, погибли в субботу утром в камбоджийской приграничной провинции Поусат в результате обстрела таиландской... РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T07:38:00+03:00
2025-07-26T07:38:00+03:00
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БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Более 10 человек, включая гражданских лиц и военных, погибли в субботу утром в камбоджийской приграничной провинции Поусат в результате обстрела таиландской артиллерии, заявила на брифинге в Пномпене официальный представитель министерства обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочеат. "Тринадцать граждан Камбоджи, включая пятерых военнослужащих и восемь гражданских лиц погибли утром в субботу в результате неспровоцированного удара артиллерии Таиланда по территории Камбоджи. Ранения различной степени тяжести получили 21 военнослужащий вооруженных сил Камбоджи и не менее 50 гражданских лиц", - заявила Сочеат, слова которой приводит газета Khmer Times. Ранее Камбоджа сообщала о гибели в течение двух дней конфликта одного гражданского лица, буддийского монаха. Таиланд в пятницу заявлял о гибели в результате ударов камбоджийских систем залпового огня "Град" по гражданским объектам в глубине территории Таиланда в первый день конфликта 14 гражданских лиц, включая троих детей, и ранениях различной степени тяжести в результате обстрелов в четверг и пятницу у 30 гражданских лиц. Военные потери Таиланда за время пограничного конфликта составляют по данным на вечер пятницы 6 убитых и 29 раненых военнослужащих. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
https://ria.ru/20250726/ekspert-2031558560.html
https://ria.ru/20250726/kambodzha-2031547492.html
https://ria.ru/20250725/konflikt-2031543072.html
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в мире, таиланд, камбоджа, пномпень, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон
В мире, Таиланд, Камбоджа, Пномпень, Пхетхонгтхан Чинават, Хун Сен, ООН
В Камбодже в результате обстрела погибли более десяти человек

Минобороны Камбоджи: более 10 человек погибли при обстреле со стороны Таиланда

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом. Архивное фото
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БАНГКОК, 26 июл – РИА Новости. Более 10 человек, включая гражданских лиц и военных, погибли в субботу утром в камбоджийской приграничной провинции Поусат в результате обстрела таиландской артиллерии, заявила на брифинге в Пномпене официальный представитель министерства обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочеат.
"Тринадцать граждан Камбоджи, включая пятерых военнослужащих и восемь гражданских лиц погибли утром в субботу в результате неспровоцированного удара артиллерии Таиланда по территории Камбоджи. Ранения различной степени тяжести получили 21 военнослужащий вооруженных сил Камбоджи и не менее 50 гражданских лиц", - заявила Сочеат, слова которой приводит газета Khmer Times.
Здание больницы, поврежденное в результате обстрела со стороны Камбоджи, в провинции Сурин, Таиланд - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Эксперт прокомментировала эскалацию конфликта между Таиландом и Камбоджей
05:26
Ранее Камбоджа сообщала о гибели в течение двух дней конфликта одного гражданского лица, буддийского монаха.
Таиланд в пятницу заявлял о гибели в результате ударов камбоджийских систем залпового огня "Град" по гражданским объектам в глубине территории Таиланда в первый день конфликта 14 гражданских лиц, включая троих детей, и ранениях различной степени тяжести в результате обстрелов в четверг и пятницу у 30 гражданских лиц. Военные потери Таиланда за время пограничного конфликта составляют по данным на вечер пятницы 6 убитых и 29 раненых военнослужащих.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Камбоджа в ходе заседания СБ ООН призвала Тайланд к прекращению огня
00:06
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
Украинский танк Т-84 Оплот Вооруженных сил Таиланда - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Эксперт назвал условие урегулирования конфликта Таиланда с Камбоджей
Вчера, 23:15
 
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