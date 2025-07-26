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В Японии установили новый мировой рекорд по продолжительности жизни

В Японии установили новый мировой рекорд по продолжительности жизни - РИА Новости, 26.07.2025

В Японии установили новый мировой рекорд по продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни у женщин в Японии в 2024 году составила 87,13 года, а у мужчин 81,09 года, рассказало Министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T14:29:00+03:00

2025-07-26T14:29:00+03:00

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ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Средняя продолжительность жизни у женщин в Японии в 2024 году составила 87,13 года, а у мужчин 81,09 года, рассказало Министерство здравоохранения страны.Как сообщил телеканал NHK, таким образом Япония в 40-й раз установила мировой рекорд по продолжительности жизни среди женщин. По продолжительности жизни среди мужчин Япония занимает 6-е место, уступая Швеции, Швейцарии, Норвегии. Минздрав отмечает, что показатель почти не изменился по сравнению с прошлым годом: разница по продолжительности жизни у мужчин составила 0,00%, а у женщин 0,01%.

https://ria.ru/20250604/podarki-2020855693.html

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в мире, япония, швеция, швейцария