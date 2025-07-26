https://ria.ru/20250726/izrail-2031639755.html

Армия Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы"

Армия Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы" - РИА Новости, 26.07.2025

Армия Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила высокопоставленного штабного командира ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T18:00:00+03:00

2025-07-26T18:00:00+03:00

2025-07-26T18:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила высокопоставленного штабного командира ливанского шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал террориста Али Абд аль-Кадера Исмаила, командира в штаб-квартире организации... "Хезболлах" в районе Бинт-Джбейль", - говорится в сообщении пресс-службы армии в Telegram-канале. По данным ЦАХАЛ, ликвидированный командир участвовал в попытках возродить "Хезболлах" в Бинт-Джбейле. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану, чтобы ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.

https://ria.ru/20250725/tsakhal-2031397698.html

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