https://ria.ru/20250726/iran-2031582216.html

В Иране пять человек погибли при нападении на судебное управление

В Иране пять человек погибли при нападении на судебное управление - РИА Новости, 26.07.2025

В Иране пять человек погибли при нападении на судебное управление

Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T10:42:00+03:00

2025-07-26T10:42:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Tasnim.Ранее в субботу агентство IRIB передавало, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц."Согласно последним новостям, в результате этой террористической атаки на настоящий момент погибли 5 человек, еще 13 были ранены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250624/iran-2025102477.html

иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран