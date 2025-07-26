https://ria.ru/20250726/iran-2031582216.html
В Иране пять человек погибли при нападении на судебное управление
В Иране пять человек погибли при нападении на судебное управление - РИА Новости, 26.07.2025
В Иране пять человек погибли при нападении на судебное управление
Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:42:00+03:00
2025-07-26T10:42:00+03:00
2025-07-26T10:48:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Tasnim.Ранее в субботу агентство IRIB передавало, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц."Согласно последним новостям, в результате этой террористической атаки на настоящий момент погибли 5 человек, еще 13 были ранены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250624/iran-2025102477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
В Иране пять человек погибли при нападении на судебное управление
В Иране при нападении на судебное управление пять человек погибли, 13 пострадали