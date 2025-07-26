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В Иране пять человек погибли при нападении на судебное управление - РИА Новости, 26.07.2025
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10:42 26.07.2025 (обновлено: 10:48 26.07.2025)
https://ria.ru/20250726/iran-2031582216.html
В Иране пять человек погибли при нападении на судебное управление
В Иране пять человек погибли при нападении на судебное управление - РИА Новости, 26.07.2025
В Иране пять человек погибли при нападении на судебное управление
Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Tasnim. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T10:42:00+03:00
2025-07-26T10:48:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Tasnim.Ранее в субботу агентство IRIB передавало, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц."Согласно последним новостям, в результате этой террористической атаки на настоящий момент погибли 5 человек, еще 13 были ранены", - говорится в сообщении.
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в мире, иран
В мире, Иран
В Иране пять человек погибли при нападении на судебное управление

В Иране при нападении на судебное управление пять человек погибли, 13 пострадали

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 июл – РИА Новости. Пять человек погибли, еще 13 пострадали в результате вооруженного нападения на судебное управление на юго-востоке Ирана, сообщает агентство Tasnim.
Ранее в субботу агентство IRIB передавало, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц.
"Согласно последним новостям, в результате этой террористической атаки на настоящий момент погибли 5 человек, еще 13 были ранены", - говорится в сообщении.
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