https://ria.ru/20250726/indija-2031638065.html

Индия призвала Таиланд и Камбоджу прекратить боевые действия

Индия призвала Таиланд и Камбоджу прекратить боевые действия - РИА Новости, 26.07.2025

Индия призвала Таиланд и Камбоджу прекратить боевые действия

Индия надеется, что Таиланд и Камбоджа примут меры для прекращения боевых действий и предотвращения дальнейшей эскалации, заявил официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.07.2025

2025-07-26T17:44:00+03:00

2025-07-26T17:44:00+03:00

2025-07-26T17:50:00+03:00

в мире

таиланд

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индия

оон

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июл - РИА Новости. Индия надеется, что Таиланд и Камбоджа примут меры для прекращения боевых действий и предотвращения дальнейшей эскалации, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Мы внимательно следим за ситуацией на границе между Камбоджей и Таиландом. Индия поддерживает тесные и дружеские отношения с обеими странами и надеется, что обе стороны примут меры для прекращения боевых действий и предотвращения дальнейшей эскалации", - сказал он. Дипломат отметил, что индийские путешественники, находящиеся в регионе, могут обратиться за помощью в посольства Индии в обеих странах. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250627/sekrety--2025804496.html

https://ria.ru/20250726/vvs-2031625663.html

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в мире, таиланд, камбоджа, индия, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей