https://ria.ru/20250726/groznyy-2031591232.html
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.07.2025
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T11:46:00+03:00
2025-07-26T11:46:00+03:00
2025-07-26T11:47:00+03:00
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250726/kaluga-2031579465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
В аэропорту Грозного ограничили прием и выпуск воздушных судов