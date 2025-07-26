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В Германии признали, что зря легализовали каннабис
В Германии признали, что зря легализовали каннабис - РИА Новости, 26.07.2025
В Германии признали, что зря легализовали каннабис
Германия создала больше новых проблем, частично легализовав каннабис, чем решила, признала министр здравоохранения нового правительства ФРГ Нина Варкен. РИА Новости, 26.07.2025
2025-07-26T14:07:00+03:00
2025-07-26T14:07:00+03:00
2025-07-26T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Германия создала больше новых проблем, частично легализовав каннабис, чем решила, признала министр здравоохранения нового правительства ФРГ Нина Варкен. "Легализация, безусловно, не привела к снижению потребления. И правоохранительные органы также называют положение сложным. Здесь мы создали больше проблем, чем решили. Необходимо действовать", - заявила политик в интервью изданиям медиагруппы Funke. Она подчеркнула, что считает ошибкой принятие этого закона при экс-канцлере Олафе Шольце, но напомнила, что и в коалиционном договоре нового правительства Фридриха Мерца зафиксировано лишь намерение провести оценку этого закона. В апреле глава федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх заявил, что частичная легализация каннабиса не повлияла на черный рынок, а лишь затруднила полицейское преследование наркоторговли. С 1 апреля 2024 года в Германии вступил в силу закон о легализации и декриминализации каннабиса. Согласно закону, граждане в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение этим наркотиком массой до 25 граммов и выращивание до трех растений. Закон был принят несмотря на критику представителей ряда земель и врачебного сообщества.
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в мире, германия, олаф шольц, фридрих мерц
В мире, Германия, Олаф Шольц, Фридрих Мерц
В Германии признали, что зря легализовали каннабис
Министр Варкен: Германия создала больше проблем, частично легализовав каннабис